صراع بين الهلال والأهلي لتأمين حراسة المرمى بـ “بطل العالم”

حدثت في الساعات الأخيرة تطورات ملحوظة بين أندية الدوري السعودي بخصوص التعاقدات الجديدة للموسم المقبل، ويوجد صراع قوي بين فريقي الهلال والأهلي للحصول على خدمات بطل كأس العالم.

ويدرس الهلال والأهلي حالياً فكرة التعاقد مع الحارس الفرنسي هوغو لوريس، الذي يلعب في صفوف نادي توتنهام هوتسبير ويمثل منتخب بلاده.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” الإنجليزية، تلقى الحارس الفرنسي هوغو لوريس عرضًا من الدوري السعودي خلال الأيام القليلة الماضية، للانضمام إلى دوري المحترفين في الموسم القادم.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية بأن العرض يشتمل على تقديم راتب ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليًا لوريس مع توتنهام، وهو مبلغ يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مما يعني أن العرض سيضمن للاعب الفرنسي راتباً يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في دوري المحترفين السعودي.

وكشف المصدر بأن الناديين المهتمين بالتعاقد مع لوريس، وهو بطل كأس العالم عام 2018، هما الهلال والأهلي.

وينتهي عقد هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام هوتسبير، في يونيو 2024، ويوجد موسم واحد فقط متبقٍ في عقده. ويعمل النادي الإنجليزي على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يتمكن من الاستفادة منه ماليًا قبل انتهاء عقده.