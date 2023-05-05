“صراع المركز الرابع”.. موعد مباراة روما وإنتر ميلان في قمة الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي

يلتقي نادي روما بنظيره نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، ويبحث العديد من محبي ومتابعي الفريقين عن موعد مباراة روما وإنتر ميلان القادمة في قمة الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، ويستعد كلا الفريقين للمباراة من أجل الصراع على المركز الرابع، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة روما وإنتر ميلان والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة روما وإنتر ميلان

على ملعب تورينو الأولمبي تقام مباراة مهمة وقوية بين روما وإنتر ميلان في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وتعتبر المباراة هي الصراع على المركز الرابع ضمن ترتيب الدوري الإيطالي من أجل التأهل إلى أبطال أوروبا.

ويدخل نادي روما المباراة وهو في المركز السابع برصيد 58 نقطة جمعهم من 33 مباراة متساوياً في النقاط مع أصحاب المركزين السادس والخامس وبفارق نقطتين فقط عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، ويسعى نادي روما إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط من أجل خطف المركز الرابع.

على الجانب الآخر يدخل نادي إنتر ميلان المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة جمعهم من 33 مباراة، ويسعى نادي إنتر ميلان إلى الفوز بالمباراة من أجل تعزيز ترتيب الفريق في الدوري، والجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان يستعد من أجل ملاقاة نظيره ومنافسه التقليدي نادي ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مايو الجاري في مباراة الذهاب بعدما تأهل على حساب نادي بنفيكا في ربع نهائي أبطال أوروبا.

موعد مباراة روما وإنتر ميلان

تقام مباراة روما وإنتر ميلان ضمن إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023 وذلك يوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر ميلان

تنقل مباراة روما وإنتر ميلان القادمة في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.