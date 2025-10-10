صراع البقاء الآسيوي: السعودية تتخطى إندونيسيا في معركة حامية وتضع قدما في مونديال 2026

لم تكن مجرد مباراة عادية، بل كانت معركة حقيقية على بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026! أشعل المنتخب السعودي، المعروف بـ “الأخضر“، الأجواء بانتصار درامي ومثير على نظيره المنتخب الإندونيسي بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات الملحق الآسيوي الحاسم. هذا الفوز يمثل خطوة عملاقة للسعودية نحو حجز مقعدها في المونديال للمرة السابعة في تاريخها.

دماء ودراما على أرض الجوهرة المشعة

على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، كانت الإثارة هي العنوان الرئيسي للمواجهة. لم ينتظر الإندونيسيون طويلاً لزرع القلق في قلوب الجماهير، حيث افتتحوا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 عبر نجمهم كيفين ديكس من من من من ركلة جزاء، ليصدموا الأخضر في عقر داره.

لكن الرد السعودي لم يتأخر. اندفع “الأخضر” بهجوم كاسح، وتمكن صالح أبو الشامات من إدراك التعادل بتسديدة صاروخية حاسمة في الدقيقة 17. استمر الضغط السعودي، لتأتي اللحظة الحاسمة عندما منح المهاجم المتألق فراس البريكان التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 36، 36، منهياً الشوط الأول بتقدم مثير (2-1).

البريكان يحسم المعركة وسط مقاومة إندونيسية شرسة

في الشوط الثاني، واصل واصل فراس البريكان تألقه المطلق، ليؤكد هيمنة السعودية بتسجيله الهدف الثالث في في الدقيقة 62، معززاً تقدم فريقه. لكن إندونيسيا رفضت الاستسلام، وعادت لتقليص الفارق بهدف ثانٍ متأخر من ركلة جزاء نفذها ديكس مجددًا في الدقيقة 88، لتشتعل الدقائق الأخيرة بالتوتر والضغط.

شهدت نهاية المباراة حدثاً مؤسفاً عندما تعرض لاعب الوسط البديل محمد كنو للطرد بالبطاقة الحمراء بعد اعتراضه على قرار الحكم، ليغيب بذلك بذلك عن المواجهة القادمة الأكثر أهمية. ورغم ذلك، نجح “الأخضر” في الصمود أمام الهجمات الإندونيسية اليائسة ليخطف النقاط الثلاث الثمينة.

المصير في يد الأخضر: مواجهة العراق الحاسمة

بهذا الانتصار الملحمي، تصدرت السعودية المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي برصيد 3 نقاط. باتت الأنظار الآن تتجه تتجه كلياً نحو المباراة المباراة المصيرية ضد المنتخب العراقي.

نظام الملحق واضح: متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026. لذلك، فإن مواجهة العراق يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 ستكون قمة آسيوية لا تقبل القسمة على على اثنين. يحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز أو التعادل في هذه القمة لضمان حجز مقعده في المونديال والانضمام إلى كبار المنتخبات المتأهلة.

الفوز لم يكن سهلاً، لكنه كان ضرورياً. هل ينجح “الأخضر” في ترويض “أسود الرافدين” وحسم بطاقة التأهل المباشر؟ الجماهير تترقب ساعة الحقيقة!