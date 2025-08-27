صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد.. ليفربول يفتح النار قبل إغلاق الميركاتو

يبدو أن الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025 لن تمر بهدوء، بعدما دخل اسم رودريجو جوس، جناح ريال مدريد، دائرة الصراع بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم ليفربول الباحث عن تدعيم قوي لهجومه قبل غلق الميركاتو مطلع سبتمبر.

الرحيل يقترب

التقارير الإسبانية كشفت أن اللاعب البرازيلي بات يدرس بجدية فكرة الرحيل عن مدريد، بعد أن تراجع دوره في حسابات ألونسو، الأمر الذي أشعل اهتمام أندية الصفوة في إنجلترا: مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال، بجانب ليفربول الذي يبدو الأكثر تحركًا على أرض الواقع.

موقف ليفربول

الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري أوضح أن ليفربول مستعد للتحول فورًا نحو رودريجو إذا اصطدمت مفاوضاته مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بالحائط، خاصة أن إدارة “الماجبيز” رفضت عرضًا ضخمًا وصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، مطالبة برقم فلكي لا يقل عن 150 مليونًا.

على الجانب الآخر، فإن إدارة ريال مدريد لا تمانع في رحيل رودريجو، لكنها وضعت شرطًا واضحًا: أي عرض يجب أن يبدأ من 100 مليون يورو.

شرط ربما يصعّب الموقف، لكنه في نفس الوقت يجعل الأيام الأخيرة من الميركاتو أشبه بمعركة مفتوحة بين عمالقة البريميرليج.