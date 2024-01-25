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صراع إنجليزي على ضم نجم اتحاد جدة السعودي

أحمد علي

أصبحت عيون الدوري الإنجليزي تُراقب عددًا من نجوم دوري روشن السعودي، بعد المنافسات الكبيرة التي أصبحت عليها كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

ويترقب عدد من الأندية الإنجليزية مصير عدة نجوم في الدوري السعودي، خاصة مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي أبدى رغبته القوية في الرحيل عن ناديه اتحاد جدة والانتقال للعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي إنجليزي يستهدفون بنزيما من اتحاد جدة

أصبح مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد على المحك، حيث قام اللاعب بمطالبة الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الثلاثي الإنجليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال يرغبون في التعاقد مع بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أبدى رغبة واضحة في ضم بنزيما، وذلك لحل الأزمة الهجومية للفريق، حيث يعاني اليونايتد في الخط الأمامي.

بينما يعمل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي على جلب بنزيما، خاصة وأنه لم يعد يثق في مهاجميه، بعد المستويات المتواضعة التي يقدمونها منذ بداية الموسم الجاري.

فيما يبحث المدير الفني لآرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، عن إقناع المهاجم الفرنسي، بعدما وصلت له معلومات تُفيد باقتراب اللاعب من البلوز، لكنه لم يفقد الأمل في إقناع بنزيما بالانتقال للجانرز.

وأصبحت علاقة الدولي الفرنسي صاحب ال 36عامًا بناديه الحالي اتحاد جدة متوترة للغاية، حيث يُصر اللاعب على الرحيل بالرغم من تمسك النادي السعودي به خلال الفترة الماضية.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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