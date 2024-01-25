صراع إنجليزي على ضم نجم اتحاد جدة السعودي

أصبحت عيون الدوري الإنجليزي تُراقب عددًا من نجوم دوري روشن السعودي، بعد المنافسات الكبيرة التي أصبحت عليها كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

ويترقب عدد من الأندية الإنجليزية مصير عدة نجوم في الدوري السعودي، خاصة مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي أبدى رغبته القوية في الرحيل عن ناديه اتحاد جدة والانتقال للعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي إنجليزي يستهدفون بنزيما من اتحاد جدة

ان ياتي بنزيما اعارة 6 اشهر ربما اتقبله

اما ان تحملني لاعب عمره 37 سنه و تخرب منظومتي الاقتصادية و المالية و الفنية

الي بنت اساسها على لاعبين شباب اكبرهم 26 عام لصناعة فريق قوي و مُستدام امر مرفوض و تحرمني من افضل مدير رياضي بالعالم ماسارا و الي اتفقت معاه من فترة طويلة امر… pic.twitter.com/Gea6FQeksL — فارس احمد (@FfarisNM) January 24, 2024

أصبح مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد على المحك، حيث قام اللاعب بمطالبة الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الثلاثي الإنجليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال يرغبون في التعاقد مع بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حسب صحيفة فوتبول لندن 🗞

بنزيما يقترب من الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي ويبحث عن نادي جديد 😳

أرسنال وتشيلسي يريدان التعاقد مع المهاجم الفرنسي لنهاية الموسم حسب رغبة مدربيهم 🔴🔵 ما النادي الأنسب للاعب في رأيك 👀 pic.twitter.com/PGJ916IrFa — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) January 24, 2024

وأوضحت أن إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أبدى رغبة واضحة في ضم بنزيما، وذلك لحل الأزمة الهجومية للفريق، حيث يعاني اليونايتد في الخط الأمامي.

للأمانة أشوف صعب جدًا يغادر بنزيما دورينا، مفترض يتم حل مشكلته ولو ما انحلت يكون رحيله كإعارة داخل الدوري .. توقعاتكم 🤔؟ https://t.co/32y7DzrSLm — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) January 24, 2024

بينما يعمل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي على جلب بنزيما، خاصة وأنه لم يعد يثق في مهاجميه، بعد المستويات المتواضعة التي يقدمونها منذ بداية الموسم الجاري.

فيما يبحث المدير الفني لآرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، عن إقناع المهاجم الفرنسي، بعدما وصلت له معلومات تُفيد باقتراب اللاعب من البلوز، لكنه لم يفقد الأمل في إقناع بنزيما بالانتقال للجانرز.

وأصبحت علاقة الدولي الفرنسي صاحب ال 36عامًا بناديه الحالي اتحاد جدة متوترة للغاية، حيث يُصر اللاعب على الرحيل بالرغم من تمسك النادي السعودي به خلال الفترة الماضية.