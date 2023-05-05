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صراع أوروبي لضم مهاجم الزمالك السابق مصطفى محمد

محمود بلتاجي

تحدّثت بعض المصادر عن اهتمام عدة أندية في أوروبا بالتوقيع مع النجم المصري مصطفى محمد، وتأمل هذه الأندية في تعزيز خطوط هجومها وزيادة فرصها في المنافسات المقبلة، خاصةً مع موهبة مصطفى محمد الكبيرة التي لا يمكن تجاهلها.

صراع أوروبي لضم مهاجم الزمالك السابق مصطفى محمد 1 5/5/2023 - 4:31 م

قيمة عقد مصطفى محمد

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يستعد النجم المصري مصطفى محمد لخوض تحدٍّ جديد في مسيرته الكروية، حيث انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى صفوف فريق نانت الفرنسي، ويتمتع النادي الفرنسي بخيار شراء اللاعب بعد انتهاء الموسم مقابل مبلغ 5.75 مليون يورو يحصل عليه فريق جالطة سرايا التركي.

أربع أندية مهتمة بضم النجم المصري

دخل فريقا آينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ الألمانيان السباق على ضم اللاعب المصري الموهوب مصطفى محمد، الذي يتميز بمهارات فريدة وإمكانيات هائلة، إضافة إلى فريق نانت الفرنسي الذي يريد تفعيل بند الشراء النهائي الذي يتمتع به مقابل 5.75 مليون يورو يتم دفعها لفريق جالطة سرايا.

أكدت صحيفة “bursahakimiyet” التركية، إن إدارة نانت تسعى جاهدة للحفاظ على اللاعب المصري، فقد أعلن نادي نانت أنه سيقدم عرضًا رسميًا لنادي جالاتا سراي التركي لشراء الدولي المصري، وذلك رغم وجود بند الشراء في عقده.

بعد منافسة شديدة على ضم اللاعب المصري، يبدو أن فرق فرانكفورت وجلادباخ الألمانيتين قد انسحبتا من السباق بعدما طلب فريقه الحالي جالطة سراي مبالغ باهظة للاستغناء عن اللاعب، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولاً بالنسبة للفريقين الألمانيين.

وقد دخل أحد أندية الوسط في الدوري الفرنسي سباق الحصول على خدمات مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى الرغم من انتشار الأنباء حول هذا الموضوع، إلا أنه لم تكشف عن اسم النادي الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب حتى الآن.

شهد الموسم الحالي انطلاقة قوية للنجم المصري مصطفى محمد، الذي شارك في 47 مباراة مع فريق نانت، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع خمسة أهداف.

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محمود بلتاجي

أعمل بموقع نجوم مصرية الى جانب عملي الأساسي وهو محاسب مالى بشركة استيراد ملابس، أهتم بكل ما يدور في الساحة العربية، وأخبار الرياضة العالمية

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