صدمة.. مستقبل لامين يامال مهدد لهذا الأمر

تحدثت عدة تقارير إعلامية إسبانية عن معاناة لامين يامال لاعب برشلونة من إصابة مزمنة تهدد مستواه مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بيدرو لويس ريبول المتخصص في الطب الرياضي في تصريحات لبرنامج El Larguero الإسباني إن نجم برشلونة لامين يامال لا يقدم سوى نصف مستواه الحقيقى على أرض الملعب بسبب إصابة فى منطقة الفخذ.

ووأصل لويس: “الإصابة التي يعاني منها يامال تُعرف طبيا بـ”العانة المؤلمة” والتي تعيقه بشدة عن الحركة والتسديد”.

وتابع بيدرو لويس ريبول: “هذه إصابة صعبة العلاج حقا. تتميز بألم يقلص قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة تقريبا، وهو بالضبط ما شهدناه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد”.

وأضاف الدكتور ريبول، أن هذه الإصابة المزمنة تسبب ألما مستمرا في منطقة العانة، ما يحد من انفجارية يامال وسرعته، وهما سمتان أساسيتان في أسلوب لعبه، مشيرا إلى أن الحالة باتت واضحة للعيان.

وأكمل: “يكاد يامال لا يطلق تسديدات نحو المرمى، ويواجه صعوبة في التنقل، ونراه باستمرار يمد جسده محاولا تخفيف الألم، وأوضح ريبول أن لامين جمال يعاني من إصابة “مُعطِّلة” تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني”.

وشدد لويس “هذه الإصابة تسمح له بالمشاركة، لكنها تبعده تماما عن مستواه الأمثل وتضعف أداءه بشكل ملحوظ، وأكد ريبول أن الإصابة لا تتضمن تلفا هيكليا في المفاصل، لكنها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً للشفاء الكامل إذا لم تُدَر بحذر”.

ونوه لويس إلى أن نادي برشلونة يعمل حاليا على تخفيف الأعباء التدريبية والبدنية على لامين يامال لتفادي تفاقم حالته، في ظل مخاوف متزايدة داخل النادي والمنتخب الإسباني من تأثير هذه الإصابة على مشاركته في المباريات الحاسمة.