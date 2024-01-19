صدمة لمصر وغانا.. الرأس الأخضر يسحق موزمبيق ويبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا

نجح منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في بلوغ ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بفوزه الكبير 3-0 على موزمبيق، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

فرحة لاعبي الرأس الأخضر - مصدر الصورة: حساب الكاف على تويتر

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، استمرت بين الفريقين حتى الدقيقة 32، عندما تمكن اللاعب تياجو مانويل بيبي من تسجيل الهدف الأول للرأس الأخضر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر على موزمبيق بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 51، تمكن اللاعب ريان مينديز من تسجيل الهدف الثاني للرأس الأخضر.

وفي الدقيقة 69، سجل اللاعب كيفين بينا، الهدف الثالث للرأس الأخضر، لتصبح النتيجة 3-0.

وبذلك يرتفع رصيد منتخب الرأس الأخضر إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، وضمن تأهله لدور الـ 16 في صدارة المجموعة، قبل مواجهة مصر في ختام دور المجموعات.

وتجمد رصيد منتخب موزمبيق عند نقطة واحدة وهو نفس رصيد منتخب غانا.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نظيره الغاني بنتيجة 2-2 مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

وبات منتخب مصر بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات، الإثنين المقبل، حتى يرتفع رصيده إلى 5 نقاط ويقطع تذكرة العبور لدور الثمانية في المركز الثاني خلف الرأس الأخضر.