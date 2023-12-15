صدمة للهلال...جماهير نيوكاسل يونايتد ترغب في تعيين فهد بن نافل رئيساً للنادي

ارتبط اسم نادي الهلال السعودي في الآونة الأخيرة بنادي نيوكاسل الإنجليزي الذي يرغب بشكل كبير في ضم مجموعة من اللاعبين من نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الصورة من موقع جول

وطالبت جماهير النادي الإنجليزي بتعيين رئيس نادي الهلال فهد بن نافل رئيساً لنادي نيوكاسل في الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يرغب الجمهور في أن يأتي فهد بن نافل للتعاقد مع لاعبين ذو جودة عالية كما فعل مع الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بداية هذا الموسم.

جماهير نيوكاسل تريد فهد بن نافل

ويرى جمهور نيوكاسل أن النادي الإنجليزي بما أنه مملوك لصندوق الاستثمار السعودي ويرى أن نادي الهلال يتمتع بجودة أفضل بكثير من نادي نيوكاسل الذي خرج من منافسات دوري أبطال أوروبا، وكذلك فشل في التأهل للدوري الأوروبي بعدما تذيل ترتيب مجموعته التي كان فيها كل من ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني.

خروج نيوكاسل يونايتد من دوري أبطال أوروبا

ومن أهم أسباب خسارة الفريق في دوري أبطال أوروبا هو إصابة عدد من اللاعبين والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الآونة الأخيرة، بينما يعيش نادي الهلال السعودي فترة من الانتعاش في هذا الوقت حيث يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين وكذلك نجح في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا بالرغم من غياب نجم الفريق الأول نيمار جونيور بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.