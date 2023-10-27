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“صدمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو” تجاهل آسيوي بالرغم من الثنائية في مرمى الدحيل القطري

مصطفى السيد أبو حجازي

بالرغم من تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا رفقة فريقه “النصر السعودي” أمام نادي الدحيل القطري، إلا أن النجم البرتغالي لم يتواجد ضمن التشكيلة المثالية لتلك الجولة والتي تم الإعلان عنها من قبل حساب البطولة الرسمي من خلال منصة التواصل الاجتماعي X. 

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صورة مجمعة للنجم البرتغالي رونالدو بقميص النصر-المصدر: تجميع موقع نجوم مصرية

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تمكن قيادة نادي النصر إلى تحقيق انتصار صعب أمام نادي الدحيل في منافسات دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 أكتوبر 2023 بنتيجة 4 أهداف لثلاثة، حيث تمكن الدون من تسجيل هدفين في غاية الروعة عن طريق قدمه اليسرى، بينما قام بصناعة هدف آخر. 

وقد آثار التشكيل الأمثل للجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا والتي تم اختياره من قبل الحساب الرسمي للبطولة المنظمة الكثير من الجدل، وذلك بعد غياب جميع نجوم نادي النصر عن تلك التشكيلة المثالية، بالرغم من تألق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

يذكر أن القائمة قد تضمنت عدد 2 لاعبين من قبل نادي الهلال السعودي وذلك بعد التفوق الكاسح في نفس الجولة أمام نادي مومباي سيتي الهندي بنتيجة 6 أهداف نظيفة، وهذان اللاعبين هم “ميتروفيتش وكذلك محمد البريك”. 

وجاءت التشكيلة المثالية لتلك الجولة على هذا النحو: 

حراسة المرمى: الحوسني “نادي الشارقة الإماراتي”

خط الدفاع: أومينامي “نادي كاواساكي الياباني”، رضائيان “سباهان الإيراني”، محمد البريك “الهلال السعودي”، جاو زوني “ووهان الصيني” 

خط الوسط: بوجانيك “نادي أولسان الكوري الجنوبي”، تورغونباييف “باختاكور الأوزبكي”، روميرو “العين الإماراتي”، سعيد صديقي “نادي برسيبوليس الإيراني” 

خط الهجوم: بونجاح “السد القطري”، ميتروفيتش “الهلال السعودي”

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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