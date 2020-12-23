صدمة لعشاق الدون .. فيورنتينا يهزم يوفنتوس بـ ثلاثية موجعة

تلقى فريق يوفنتوس الإيطالى، والذى يلعب له النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، أكبر خسارة له هذا الموسم على يد فريق فيورنتينا 3-0، فى مفاجأة من العيار الثقيل، خلال المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “إليانز ستاديوم”.

الدورى الإيطالي

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الكالتشيو، فى حضور النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى شارك فى المباراة بأكملها.

النتيجة أوقفت رصيد يوفنتوس الإيطالي عند النقطة 24 فى المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر جدول الكالتشيو، بينما احتل فيورنتينا المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

وعلى الرغم من الخسارة الموجعة لـ يوفنتوس إلا أن النجم كريستيانو رونالدو لا يزال يتصدر ترتيب هدافى الدورى الإيطالى برصيد 12 هدفا وبفارق هدف عن الوصيف روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الوصيف بـ 11 هدفاً.