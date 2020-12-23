صدمة لعشاق الدون .. فيورنتينا يهزم يوفنتوس بـ ثلاثية موجعة

بواسطة محمد عبد المحسن

تلقى فريق يوفنتوس الإيطالى، والذى يلعب له النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، أكبر خسارة له هذا الموسم على يد فريق فيورنتينا 3-0، فى مفاجأة من العيار الثقيل، خلال المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “إليانز ستاديوم”.

كريستيانو رونالدو ، كريستيانو ، رونالدو ، أخبار كريستيانو ، أخبار رونالدو ، سبب إستبعاد كريستيانو عن مبارة كرواتيا

الدورى الإيطالي

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الكالتشيو، فى حضور النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى شارك فى المباراة بأكملها.

النتيجة أوقفت رصيد يوفنتوس الإيطالي عند النقطة 24 فى المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر جدول الكالتشيو، بينما احتل فيورنتينا المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

وعلى الرغم من الخسارة الموجعة لـ يوفنتوس إلا أن النجم كريستيانو رونالدو لا يزال يتصدر ترتيب هدافى الدورى الإيطالى برصيد 12 هدفا وبفارق هدف عن الوصيف روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الوصيف بـ 11 هدفاً.

Avatar of محمد عبد المحسن
محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن عبد العزيز .. محرر صحفى بأحد المواقع الإخبارية ومدقق لغة عربية.. أعشق الكتابة فى كل الموضوعات الهادفة النافعة للناس.

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

قرار مفاجئ من اللجنة الأولمبية بشأن مباراة نابولي ويوفنتوس

أخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي و سونيديب فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا توقيت اللقاء…

أخبار الرياضة

ست ثوانِ فقط، هدف رافائيل لياو لاعب ميلان هو الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي

أخبار الرياضة

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز 20/12/2020

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.