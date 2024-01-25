أخبار الرياضة

صدمة لعشاق الاتحاد السعودي.. بنزيما على أعتاب الدوري الإنجليزي

أحمد علي

بات الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي قريبًا للغاية من اللعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بنزيما قد طلب من إدارة اتحاد جدة السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، بعد الأزمات التي تعرض لها اللاعب منذ انتقاله لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يرغبان في التعاقد مع كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع بنزيما لتدعيم صفوفه بمهاجم قوي خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني يضع بنزيما كخيار أول لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، خاصة وأن البلوز يعاني على الصعيد الهجومي خلال الفترة الماضية.

مانشستر يونايتد يزاحم تشيلسي

في نفس السياق، أكدت التقارير ذاتها أن مانشستر يونايتد بقيادة إيريك تين هاج دخل في منافسة مع تشيلسي لضم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحت أن مدرب الشياطين الحمر يرى أن التعاقد مع بنزيما سيحل الكثير من المشاكل الهجومية خلال الفترة المقبلة.
كما ذكرت أنباء أن آرسنال يرغب في التعاقد مع بنزيما، مما يجعل هناك رغبة كبيرة من ثلاثي البريميرليج تشيلسي، ومانشستر يونايتد وآرسنال في التعاقد مع الدولي الفرنسي.

ويعاني بنزيما من أزمات كثيرة داخل صفوف اتحاد جدة، حيث يُصر اللاعب على الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة الحالية، بالرغم من تمسك إدارة العميد بالمهاجم الفرنسي.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل