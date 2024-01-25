صدمة لعشاق الاتحاد السعودي.. بنزيما على أعتاب الدوري الإنجليزي

بات الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي قريبًا للغاية من اللعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بنزيما قد طلب من إدارة اتحاد جدة السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، بعد الأزمات التي تعرض لها اللاعب منذ انتقاله لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ان ياتي بنزيما اعارة 6 اشهر ربما اتقبله

اما ان تحملني لاعب عمره 37 سنه و تخرب منظومتي الاقتصادية و المالية و الفنية

الي بنت اساسها على لاعبين شباب اكبرهم 26 عام لصناعة فريق قوي و مُستدام امر مرفوض و تحرمني من افضل مدير رياضي بالعالم ماسارا و الي اتفقت معاه من فترة طويلة امر… pic.twitter.com/Gea6FQeksL — فارس احمد (@FfarisNM) January 24, 2024

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يرغبان في التعاقد مع كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع بنزيما لتدعيم صفوفه بمهاجم قوي خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني يضع بنزيما كخيار أول لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، خاصة وأن البلوز يعاني على الصعيد الهجومي خلال الفترة الماضية.

مانشستر يونايتد يزاحم تشيلسي

حسب صحيفة فوتبول لندن 🗞

بنزيما يقترب من الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي ويبحث عن نادي جديد 😳

أرسنال وتشيلسي يريدان التعاقد مع المهاجم الفرنسي لنهاية الموسم حسب رغبة مدربيهم 🔴🔵 ما النادي الأنسب للاعب في رأيك 👀 pic.twitter.com/PGJ916IrFa — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) January 24, 2024

في نفس السياق، أكدت التقارير ذاتها أن مانشستر يونايتد بقيادة إيريك تين هاج دخل في منافسة مع تشيلسي لضم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن مدرب الشياطين الحمر يرى أن التعاقد مع بنزيما سيحل الكثير من المشاكل الهجومية خلال الفترة المقبلة.

كما ذكرت أنباء أن آرسنال يرغب في التعاقد مع بنزيما، مما يجعل هناك رغبة كبيرة من ثلاثي البريميرليج تشيلسي، ومانشستر يونايتد وآرسنال في التعاقد مع الدولي الفرنسي.

للأمانة أشوف صعب جدًا يغادر بنزيما دورينا، مفترض يتم حل مشكلته ولو ما انحلت يكون رحيله كإعارة داخل الدوري .. توقعاتكم 🤔؟ https://t.co/32y7DzrSLm — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) January 24, 2024

ويعاني بنزيما من أزمات كثيرة داخل صفوف اتحاد جدة، حيث يُصر اللاعب على الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة الحالية، بالرغم من تمسك إدارة العميد بالمهاجم الفرنسي.