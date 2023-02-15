صدمة لجمهور الهلال السعودي.. صحيفة فرنسية تفجر مفاجأة حول وجهة ميسي القادمة بعد باريس سان جيرمان

فجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، حيث كشفت الصحيفة عن رفض ميسي، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، وذلك تزامناً مع محاولات نادي الهلال السعودي في التعاقد معه منذ عدة أسابيع، كما ارتبط اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

هل ينتقل ميسي للعب في صفوف الهلال؟

كما كشفت الصحيفة، أن الاجتماع الذي عقد بين نادي باريس سان جيرمان، وخورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتينية، مساء اليوم الأربعاء، قد انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين، وذلك لعدم اقتناع والد ميسي بالعرض الذي قدمه باريس سان جيرمان، وأصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن العاصمة الفرنسية، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، وذلك بحسب الصحيفة.

وعلى الرغم من تلك الأخبار التي نشرتها الصحيفة الفرنسية عن احتمالية رحيل ميسي عن النادي الباريسي، إلا أنها قد وجهت صدمة كبرى إلى نادي الهلال السعودي، حيث أكدت بأن نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ هو النادي الأقرب للتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.