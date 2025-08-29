صدمة لجمهور الليفر.. نجم الفريق السابق يعود للبريميرليج من بوابة المنافس

يبدوا أن الأمور لا تسير كما يريد نجم ليفربول السابق، حيث قالت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد قد يواجه مستقبلاً غامضًا مع ريال مدريد، بعد أن أصبحت فرص مشاركته الأساسية محدودة عقب عودة داني كارفاخال إلى كامل جاهزيته.

مانشستر سيتي يراقب الموقف

ولعب أرنولد، الذي انضم إلى النادي الملكي الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ليفربول، 7 مباريات فقط تحت قيادة تشابي ألونسو حتى الآن، وهو رقم أثار علامات استفهام حول دوره المستقبلي داخل الفريق.

وكشفت تقارير عبر شبكة “caughtoffside” أن مانشستر سيتي يراقب وضع اللاعب عن كثب، في ظل سعيه لإيجاد بديل طويل الأمد للمدافع المخضرم كايل ووكر.

وبحسب التقرير فإن السيتي كان مهتمًا بضم ترينت في أكثر من مناسبة سابقة، ويُرجح أن يفكر في تقديم عرض قوي خلال الميركاتو الشتوي المقبل إذا استمر وضعه الحالي في مدريد.

رحيل اللاعب المحتمل

ويمكن القول أن رحيل أرنولد المحتمل إلى السيتي سيكون بمثابة صدمة لجماهير ليفربول، الذين لم يتجاوزوا بعد رحيله عن “أنفيلد”، وسيزيد من مرارة المشهد إذا عاد النجم الإنجليزي سريعًا إلى الدوري الممتاز ولكن بقميص المنافس المباشر.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن الصحافة الإسبانية حذّرت من أن تجربة أرنولد في مدريد قد تكون أقصر بكثير مما كان متوقعًا، ليبقى مصيره معلقًا بين الاستمرار في “سانتياغو برنابيو” أو العودة إلى إنجلترا عبر بوابة مانشستر سيتي.