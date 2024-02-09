صدمة.. كريستيانو رونالدو يهين الهلال بتصرف غير أخلاقي

تورط البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في تصرف غير أخلاقي، تجاه جماهير الهلال، وذلك بعد خسارة “العالمي” في ديربي الرياض في ختام كأس موسم الرياض.

كريستيانو رونالدو وعلي البليهي - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين دون رد على النصر، من توقيع سافيتش وسالم الدوسري.

وبعد انتهاء المباراة، وأثناء توجه بعض لاعبي النصر إلى غرف خلع الملابس، ألقى مشجعو الهلال، وشاح الفريق، على الدون البرتغالي.

وأمسك رونالدو، بشعار الهلال، ووضعه بين رجليه، في تصرف غير أخلاقي، أثار استهجان وغضب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان النصر بحاجة فقط للتعادل من أجل التتويج بكأس موسم الرياض 2024، بعد فوزه بسداسية دون رد 6-0 على إنتر ميامي الأمريكي، لكنه خسر أمام الهلال، ليضيع اللقب من “العالمي”