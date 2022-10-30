تقارير صحفية تكشف عن صدمة كبرى تواجه نادي الاتحاد خلال أيام قليلة

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد ظهور بعض الأزمات في وجه إدارة نادي إتحاد الجدة وجمهوره، وفقًا لما كشفت عنه تقارير صحفية مؤخرًا، والتي أشارت إلى صدمتين، الأولى ستكون من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والثانية من شركة الملابس الرياضية التي ترعى الفريق الأول، وهو ما قد يكلف خزينة النادي عشرات الملايين، بالإضافة إلى إمكانية وقف القيد الشتوي.

أزمة الفيفا تطفو على السطح

وقالت التقارير أن الفيفا بصدد إرسال خطاب رسمي لنادي الاتحاد، يطالبه بسرعة سداد مستحقات 5 لاعبين سابقين في الفريق، تقدموا بالفعل بشكاوى لدى الاتحاد الدولي، وسيتم توقيع عقوبات مالية كبيرة، بالإضافة إلى منع النادي من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في حين سيتم البت في رفع النصر شكوى بوجود مفاوضات بين العميد وعبد الرزاق حمد الله أثناء وجود اللاعب في الفترة المحمية في عقده مع العالمي.

100 مليون ريال مستحقات

وأضافت التقارير أن النادي مُلزم بسداد ما يقارب 100 مليون ريال، كمستحقات متأخرة لعدد 5 لاعبين سابقين مثلوا الفريق، وهم:

الصربي ألكسندر بريجوفيتش. جاري رودريجيز من الرأس الأخضر. البرازيلي جوناس دي سوزا. الإيفواري سيكو سانوجو. التونسي أنيس البدري.

وعقد رعاية الملابس

أما الأزمة الثانية فتتمثل فقيام شركة الملابس الرياضية التى ترعى نادي اتحاد جدة، بتصعيد قضيتها مع النادى بعد إلغاء الأخير العقد الموقع بين الطرفين، مؤكدة على ملاحقة النادى بالأنظمة والقوانين، مع المطالبة بدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 3 مليون ريال، إضافة إلى تعويضات تصل فى مجملها إلى 5 ملايين ريال.