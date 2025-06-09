صدمة كبرى.. أوسيمين يرفض عرض الهلال السعودي “الخيالي” قبل مونديال الأندية

في تطور غير متوقع، وجه المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين صدمة قوية لنادي الهلال السعودي، بعدما رفض عرضًا ضخمًا، للانتقال إليه قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

وكان المهاجم النيجيري قد رفض عرضًا بقيمة 40 مليون يورو في الموسم الواحد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين نادي الهلال ونابولي الإيطالي، الذي ينتني إليه أوسيمين.

الهلال كان يضع التعاقد مع المهاجم النيجيري على رأس أولوياته الهجومية قبل كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهل الزعيم مشواره في مونديال الأندية بمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 18 يونيو، ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

ونتيجة لذلك، بدأ الهلال السعودي اتصالاته مع اللاعب النيجيري أوسيمين منتصف مايو الماضي، وواجه صعوبات بسبب ما وصفته آخر التقارير بـ”مزايدات اللاعب”، وهو ما أدى إلى تعثر المحادثات أكثر من مرة.

وشهدت الايام الماضية قيام إدارة الهلال برفع عرضها المالي أكثر من مرة، بداية من 30 مليون دولار، وصولاً إلى العرض الأخير البالغ 40 مليون يورو.

ورفع الزعيم عروضه المالية لإقناع فيكتور أوسيمين وممثليه بقبول الصفقة، بعد اجتماعات مباشرة بين ممثليه ومسؤولي نادي نابولي الإيطالي في باريس.

عرض أخير ورفض أوسيمين النهائي

وفي محاولة لإقناع نابولي بإتمام الصفقة، رفعت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أيضًا عرضها للنادي الإيطالي إلى 70 مليون يورو،

لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بعد أن حسم أوسيمين موقفه النهائي برفض العرض، من أجل الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

ونوه وكيل أعمال أوسيمين بأن الهلال قد تم إبلاغه رسميًا برفض العرض، منهياً مفاوضات استمرت قرابة شهر وشهدت تقلبات حادة في مواقف اللاعب والنادي الإيطالي.

ماذا قدم فيكتور أوسيمين في موسم 2024/2025؟

فيكتور أوسيمين يعد من أبرز مهاجمي النخبة في أوروبا وسبق أن قاد نابولي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، ولفت أنظار عدد من كبار الأندية في أوروبا، لكن مغالاة اللاعب ونادي نابولي في شروطه المالية تسببت في صعوبة حسم مصيره.

وشارك النجم النيجيري الدولي في 30 مباراة مع جلطة سراي التركي في الدوري المحلي خلال فترة إعارته المنتهية بنهاية الموسم الجاري، وتمكن خلالها من تسجسل 26 هدفًا بينهما 6 ضربات جزاء، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ونال 4 بطاقات صفراء وحصل على تقييم عام 7.7