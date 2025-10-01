صدمة قوية لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

جاءت أزمة جديدة لنادى باريس سان جيرمان قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض عدد من لاعبيه الأساسيين لإصابات مختلفة قد تؤثر بشكل مباشر على جاهزية الفريق.

غيابات قوية ومؤثرة

وقالت صحيفة Carrusel Deportivo الإسبانية أن الفريق الباريسي يعاني من موجة غيابات مؤثرة، بدأت بإصابة فيتينيا، والجناح الجورجي كفاراتسخيليا، خلال لقاء أوكسير الأخير في الدوري الفرنسي.

وتابعت الصحيفة، كما خرج القائد ماركينيوس من الحسابات مؤقتًا لعدم تعافيه الكامل، إلى جانب النجم عثمان ديمبيلي، الذي لم يستعد جاهزيته البدنية بعد مشاركته الدولية الأخيرة.

وتستمر مشاركة الثنائي دوي وفابيان رويز محل شك حتى اللحظة، ومن المنتظر أن تحدد الحصة التدريبية الأخيرة للفريق مدى قدرة كل منهما على التواجد فى القائمة الأساسية أمام برشلونة.

لحظة هامة لباريس

ويعيش باريس سان جيرمان لحظة مهمة بعدما عاد إلى صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على أوكسير بثنائية نظيفة على ملعب “حديقة الأمراء”، مستعيدًا توازنه عقب خسارة قاسية أمام غريمه مارسيليا، أنهت سلسلة انتصاراته المتتالية.

ويمكن القول أن مباراة برشلونة الفريق الباريسي اختبار حقيقي على الصعيد القاري، ليس فقط بسبب الغيابات، بل لتحديد مدى عمق التشكيلة وقدرتها على التعامل مع الضغوط، في موسم يُعدّ حاسمًا لمشروع النادي الطامح للقب أوروبي طال انتظاره.