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صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه المعار

حازم البنا

تعرض النجم الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار هذا العام إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، لإصابة في الرباط الداخلي للركبة وذلك خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه ضد الجونة.

المدير الرياضي ينفي إصابته بالرباط الصليبي
وأكد الكابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا أن إصابة قندوسي هي تمزق من الدرجة الأولى للرباط الداخلي للركبة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى غيابه لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع عن الملاعب.

القندوسي نجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا – مصدر الصورة جوجل

وكانت الإصابة قد حدثت في الدقيقة 41 من عمر المباراة، حيث حاول قندوسي السيطرة على الكرة ليتدخل عليه لاعب الجونة بقوة ويتسبب في تعرضه لتلك الإصابة.
ويعتبر قندوسي من أبرز اللاعبين في صفوف سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد في 6 مباريات، وهو الأمر الذي جعل الأهلي يفكر جديا في سرعة استعادة نجمه المعار.


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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
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