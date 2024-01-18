أخبار الرياضة

صدمة عنيفة للسعودية.. بنزيما يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الاتحاد

أحمد علي

يواصل الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، إثارة الجدل حول مستقبله مع العميد خلال الفترة الحالية.

وشهدت علاقة بنزيما وإدارة النادي السعودي توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث دخل اللاعب في أزمات عديدة مع المدرب السابق للنمور نونو سانتو، والمدير الفني الحالي الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو.

بنزيما يبحث الرحيل عن اتحاد جدة

يبحث بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الرحيل عن اتحاد جدة، بعدما تواصلت إدارة تشيلسي الإنجليزي مع اللاعب للتعاقد معه خلال الميركاتو.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن بنزيما لديه يُفكر في الرحيل عن العميد، حيث يتمنى العودة مرة أخري للملاعب الأوروبية، بعدما لم ينجح في التأقلم داخل النادي السعودي.

وأوضحت أن تشيلسي يبدأ في تجهيز عرضًا قويًا لتقديمه للاتحاد من أجل الحصول على خدمات بنزيما، عقب وقوع الاختيار عليه بعد المفاضلة التي حدثت بينه وبين المهاجم البرازيلي فيرمينو، لاعب أهلي جدة.

وكان بنزيما قد انتقل لاتحاد جدة السعودي قادمًا من ريال مدريد، بعدما انتهى تعاقده مع الملكي، ليوقع على عقود انضمامه للريال.

وقاد بنزيما ريال مدريد قبل انضمامه للاتحاد للفوز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا عدة مرة والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والأوروبي، كما حقق لقب كأس العالم للأندية في مرات عديدة، بالإضافة إلى الجوائز الفردية التي توج بها مع الملكي.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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