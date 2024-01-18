صدمة عنيفة للسعودية.. بنزيما يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الاتحاد

يواصل الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، إثارة الجدل حول مستقبله مع العميد خلال الفترة الحالية.

وشهدت علاقة بنزيما وإدارة النادي السعودي توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث دخل اللاعب في أزمات عديدة مع المدرب السابق للنمور نونو سانتو، والمدير الفني الحالي الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو.

بنزيما يبحث الرحيل عن اتحاد جدة

يبحث بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الرحيل عن اتحاد جدة، بعدما تواصلت إدارة تشيلسي الإنجليزي مع اللاعب للتعاقد معه خلال الميركاتو.

🚨 فابريزو رومانو | هناك بعض التواصل مع بنزيما ومان يونايتد وأندية اخرى في وقت سابق ولكنني ليس على علم بأي شيء ملموس من الأندية الانجليزية أو أي أندية اخرى . دعونا نرى في الأيام القادمة اذا كان سيكون الوضع صعباً بين بنزيما والاتحاد لأن الامور يمكن أن تتغير بسرعة pic.twitter.com/vXIVm51Qc2 — رابطة ارسنال (@AFC_Capital) January 18, 2024

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن بنزيما لديه يُفكر في الرحيل عن العميد، حيث يتمنى العودة مرة أخري للملاعب الأوروبية، بعدما لم ينجح في التأقلم داخل النادي السعودي.

بعدما هاجمه لدعمه غزة.. بنزيما يرفع دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان#غزة #بنزيما#الميادين_Go pic.twitter.com/h6fxEcun8z — Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) January 18, 2024

وأوضحت أن تشيلسي يبدأ في تجهيز عرضًا قويًا لتقديمه للاتحاد من أجل الحصول على خدمات بنزيما، عقب وقوع الاختيار عليه بعد المفاضلة التي حدثت بينه وبين المهاجم البرازيلي فيرمينو، لاعب أهلي جدة.

هيندرسون جلس ٦ شهور ثم انتقل لأنه ما تأقلم

بنزيما جلس ٦ شهور ثم انتقل لأنه ما تأقلم – ميتروفيتش بعد ٦ شهور، قاعد يفصفص ويقول للبليهي نبي رابع للبلوت pic.twitter.com/KCjjQZ0ndV — Nufc Joe (@NUFCJoey) January 18, 2024

وكان بنزيما قد انتقل لاتحاد جدة السعودي قادمًا من ريال مدريد، بعدما انتهى تعاقده مع الملكي، ليوقع على عقود انضمامه للريال.

وقاد بنزيما ريال مدريد قبل انضمامه للاتحاد للفوز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا عدة مرة والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والأوروبي، كما حقق لقب كأس العالم للأندية في مرات عديدة، بالإضافة إلى الجوائز الفردية التي توج بها مع الملكي.