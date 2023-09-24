صدمة داخل الهلال السعودي.. نيمار يطلب إقالة مدربه جيسوس

في مفاجأة من العيار الثقيل، طالب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يلعب حاليا لصالح الهلال السعودي، مسئولي ناديه بإقالة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

نيمار - مصدر الصورة: جوجل

وقال موقع إيطاليا 24 بريس italy 24 press “نيمار يتشاجر مع مدربه خورخي جيسوس، ويطلب من مسئولي الهلال إخراجه”.

“نيمار يتشاجر مع خورخي جيسوس ويطلب من الهلال إخراجه!”

وأضاف الموقع “بدأت مشاكل نيمار دا سيلفا بعد قدومه لدوري روشن السعودي للمحترفين، الأزمة بدأت عندما ظهر نيمار لأول مرة مع الهلال في دوري أبطال آسيا، لكنه لم يعرف طريق التألق في المواجهة الصعبة، وانتهت مباراة الهلال مع نظيره نافمباخور الأوزبكي بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات”.

وتابع موقع إيطاليا 24 بريس “الأداء غير المقنع لنيمار دا سيلفا، بعدما أهدر فرصة سهلة للتهديف، لم يعجب مدربه جيسوس”.

وأوضح “جيسوس وبخ نيمار في غرفة خلع الملابس، وبعد الجدال طلب نجم السامبا من مسئولي الهلال، ضرورة إقالة المدرب البرتغالي”.

يذكر أن الهلال السعودي عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي المنصرم بصفقات من العيار الثقيل، يتقدمها نيمار دا سيلفا والحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم وسافيتش والبرتغالي روبن نيفيز.

ويتطلع نادي الهلال السعودي لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما خسره في الموسم الماضي 2022-2023 لصالح فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويحتل الهلال، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.