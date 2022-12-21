صدمة برشلونة.. باريس سان جيرمان يتفق على تجديد عقد ميسي

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبا للغاية من تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق شفهي مع ليونيل ميسي على تمديد العقد. إنه ميثاق شفهي للاستمرار معًا”.

وتابع فابريزيو رومانو “لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن جزء العقد والراتب الخاص بميسي، وسيتم تحديد ذلك في اجتماع جديد قريبًا، ناصر الخليفي والمدير الرياضي كامبوس يعملان عليه”.

ونوه “ليونيل ميسي لم يقبل اقتراح إنتر ميامي، ولم يتفاوض مع ناديه السابق برشلونة”.

ودار الكثير من الجدل حول مصير اللاعب ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، خاصة مع انتشار مجموعة من التقارير الصحفية حول اهتمام ناديه السابق برشلونة الإسباني، باستعادة خدمات البرغوث الأرجنتيني بعد رحيله عن قلعة الكامب نو في صيف عام 2021.

ويعيش ليونيل ميسي، فترة سعيدة غير مسبوقة في مسيرته الكروية، بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده الأرجنتيني لحصد لقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب فرنسا، بعد انتهاء المباراة المثيرة بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

ووقع منتخب الأرجنتين على مشوار مميز للغاية خلال نهائيات كأس العالم 2022 تحت قيادة المدير الفني ليونيل سكالوني.

منتخب راقصي التانجو بدأ المونديال بخسارة صادمة أمام السعودية بنتيجة 1-2، علما بأن ميسي سجل هدف الأرجنتين من ركلة جزاء.

وفي الجولة الثانية، فاز منتخب الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون رد، قبل تكرار نفس النتيجة أمام بولندا، والصعود إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة.

وفي دور الـ 16، فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، قبل التغلب على طواحين هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 2-2.

وفي نصف نهائي كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية دون رد، قبل قهر فرنسا حامل اللقب في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد لوسيل في قطر.