صدمة.. الكشف عن نوع إصابة محمد صلاح والفترة التي من المتوقع أن يغيبها عن المنتخب

أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، يكشف عن الفترة التي من المتوقع أن يغيبها نجم الريدز وقائد المنتخب الوطني المصري محمد صلاح عن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام خلال الفترة القادمة.

محمد صلاح- المصدر: "يوتيوب"

وقد تعرض اللاعب المصري محمد صلاح للإصابة في مباراة منتخب مصر و غانا التي أقيمت يوم أمس الخميس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقد تم استبدال النجم المصري أثناء أحداث الشوط الأول للمباراة.

ومن جانبه فقد صرح نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، في برنامجه الذي تتم إذاعته عبر قناة المحور قائلا: “إصابة النجم محمد صلاح بالفعل تركت نوع من الحزن والخوف في نفس الوقت عند الكل، خاصة وأنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب القومي المصري”.

نوع إصابة محمد صلاح

كما أضاف أحمد حسام ميدو قائلا: “إصابة محمد صلاح هي عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كان اللاعب ساحرًا ستكون فترة غيابه مش أقل من عشرة أيام وذلك كحد أدنى ومن الممكن أن تكون فترة الغياب أكثر من ذلك، وتابع ميدو أن ما حدث يعتبر صفعة قوية للمنتخب الوطني المصري طبعا”.

يذكر أن منتخب مصر الوطني لكرة القدم، قد تعادل يوم أمس الخميس، مع منتخب غانا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبتلك النتيجة قد رفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

أهداف مباراة مصر وغانا

بدأ تسجيل أهداف المباراة في الدقيقة 45، عندما قام لاعب المنتخب الغاني محمد قدوس بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه في مرمى المنتخب المصري، وفي الدقيقة 69، قام لاعب المنتخب القومي المصري عمر مرموش بتسجيل هدف التعادل لمصلحة المنتخب القومي المصري بعد خطأ من لاعب الدفاع إيناكي ويليامز، ثم للمرة الثانية استطاع اللاعب محمد قدوس أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الغاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 74، قام نجم المنتخب القومي مصطفى محمد باحراز هدف التعادل مرة أخرى للمنتخب المصري لتنتهي أحداث المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.