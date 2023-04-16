صدام محتمل.. مدرب الزمالك الجديد ” أوسوريو” في مأزق والسبب ” محمد عواد “

يبدو أن المشكلات ظهرت مبكرا في نادي الزمالك أمام المدير الفني الجديد الكولومبي ” أوسوريو ” الذي لم يكد يتعرف على قائمة الفريق بعد ، لكنها أشياء قديمة ومشكلات من الجهاز الفني السابق لكن لابد له أن يجد لها حل سريع وفوري من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار الفريق والاستحواذ على ثقة النجوم وكذلك إدارة النادي الذي وثق فيه وتعاقد معه كي ينتشل الفريق من حالة الفوضى والضياع التي يعيشها خلال الشهور الماضية والتي انتهت بإقالة المدير الفني البرتغالي ” فيريرا ” الذي توج رفقة الفريق الأبيض بالدوري المصري العام الماضي

– محمد عواد ينفجر في وجه الجهاز الفني

جدير بالذكر أن العديد من الأخبار التي خرجت علينا اليوم من داخل نادي الزمالك تشير إلى أن نجم الاسماعيلي السابق وحارس الزمالك الحالي يرفض فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء أكثر من ذلك لصالح الحارس الشاب ” محمد صبحي ” العائد لصفوف الزمالك مؤخرا والذي بدأ في اقتناص مركز الحراسة الأساسي من صاحب الخبرات ” محمد عواد”

في سياق متصل فقد أوضحت التقارير أن عواد قد أخبر أحد أعضاء الجهاز الفني حول رغبته في العودة إلى اللعب بشكل أساسي ، حيث أن هذا هو شرط اللاعب من أجل الاستمرار ، مشكلة جديدة تفجرت في وجه الجهاز الفني الجديد حتى قبل أن يشرع في الإشراف على الفريق لابد من أن يكون المدرب الجديد حاسم وحازم معها كي يتمكن من كسب احترام غرفة الملابس وإلا فمصيره معروف من الآن