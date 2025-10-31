صدام قوي على “آنفيلد” بين ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء السبت نحو ملعب آنفيلد، حيث يستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة بين فريقين يعيشان وضعين متناقضين تمامًا.

📉 ليفربول في أزمة.. وأرقام مقلقة تهدد سلوت

يعاني ليفربول من تراجع واضح في النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ فشل في تحقيق الفوز في ثلاث من آخر خمس مباريات أمام أستون فيلا في جميع المسابقات، مكتفيًا بالتعادل في ثلاث مناسبات.

الريدز مهددون بدخول دوامة تاريخية، إذ قد يتعرضون إلى خمس هزائم متتالية في البريميرليج لأول مرة في تاريخ النادي الممتد لأكثر من قرن.

قمة إنجليزية نارية.. تشيلسي يواجه توتنهام في الجولة العاشرة من البريميرليج

ورغم فوزهم الكبير على آينتراخت فرانكفورت بخماسية في دوري الأبطال، فإن النتائج المحلية جاءت مخيبة، خصوصًا بعد الهزيمتين أمام برينتفورد وكريستال بالاس.

المدرب الهولندي آرني سلوت يواجه ضغوطًا متزايدة، وبدأت التساؤلات تدور حول مستقبله، خاصة مع تراجع الفريق إلى المركز السابع في جدول الترتيب، متأخرًا بـ سبع نقاط عن المتصدر أرسنال.

⚽ فيلا في أفضل حالاته.. وإيمري يواصل الإبداع

على الجانب الآخر، يعيش أستون فيلا فترة ذهبية بقيادة الإسباني أوناي إيمري، الذي نجح في قيادة الفريق إلى أربع انتصارات متتالية في الدوري أمام فولهام، بيرنلي، توتنهام، وأخيرًا مانشستر سيتي.

فريق فيلا يقدم كرة منظمة ومفعمة بالثقة، ويُعد حاليًا صاحب أفضل سلسلة انتصارات في المسابقة، بفضل صلابته الدفاعية وسرعة تحوله الهجومي، الذي منحهم الفوز الأخير على البطل بهدف ماتي كاش.

أرسنال في اختبار جديد أمام بيرنلي لمواصلة صدارة البريميرليج

🏆 مواجهة لا تحتمل القسمة على اثنين

ستكون المباراة بمثابة اختبار مصيري لليفربول الباحث عن استعادة الثقة وكسر سلسلة النتائج السلبية، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بطموح تأكيد قوته ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.