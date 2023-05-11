صدامات عربية مثيرة في قرعة كأس آسيا 2023

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، والتي ستقام العام المقبل في قطر.

وتم نشر مراسم سحب قرعة كأس آسيا 2023، على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، وكذلك حساب البطولة القارية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوقعت قرعة دور المجموعات للبطولة الآسيوية، منتخب قطر صاحب الضيافة، في مجموعة واحدة رفقة الصين وطاجاكيستان ولبنان.

أما منتخب سوريا حل في المجموعة الثانية رفقة أستراليا وأوزبكستان والهند.

وجاء منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة رفقة إيران وهونج كونج وفلسطين.

وحل منتخب العراق في المجموعة الرابعة رفقة اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

وجاء منتخب الأردن في المجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

وحل المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجانب عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وجاءت قرعة دور المجموعات على النحو التالي، حسبما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجاكيستان، لبنان

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

المجموعة السادسة، السعودية، تايلاند، عمان، قيرغيزستان

Group A: Qatar, China PR, Tajikistan, Lebanon Group B: Australia, Uzbekistan, Syria, India Group C: IR Iran, United Arab Emirates, Hong Kong China, Palestine Group D: Japan, Indonesia, Iraq, Vietnam Group E: Korea Republic, Malaysia, Jordan, Bahrain Group F: Saudi Arabia, Thailand, Kyrgyz Republic, Oman

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا 2023، أجريت وفق مستويات المنتخبات، والتي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضم المستوى الأول، منتخبات قطر واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

أما المستوى الثاني ضم العراق والإمارات وعمان وأوزبكستان والصين والأردن.

وضم المستوى الثالث، البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان

أما المستوى الرابع ضم الهند وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا وطاجاكيستان