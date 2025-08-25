أخبار الرياضة

صدارة برشلونة وتراجع أتلتيكو مدريد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الأخيرة

محمد رضا

يشهد الدوري الإسباني في موسمه الحالي منافسة مشتعلة منذ الجولات الأولى له، حيث تمكن برشلونة من اعتلاء الصدارة مبكرًا بعد أداء قوي ونتائج إيجابية، بينما نجح ريال مدريد في تحقيق بداية جيدة لكنه ما زال في المراتب المتوسطة بجدول الترتيب، أما أتلتيكو مدريد فقد فاجأ جماهيره ببداية متعثرة وضعته بعيدًا عن المراكز الأولى، ولهذا الأمر فسوف نوضح لكم الترتيب الحالي للدوري الإسباني مؤقتًا بعد فوز برشلونة على ليفانتي.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة يتصدر اللاليجا

برشلونة واصل انطلاقته القوية محققًا فوزين متتاليين في أول جولتين، ليجمع 6 نقاط كاملة ويتربع على القمة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، حيث أن الفريق الكتالوني أظهر انسجامًا هجوميًا واضحًا بفضل التحركات السريعة والفعالية الهجومية، حيث سجل 6 أهداف واستقبل هدفين فقط.

جدول ترتيب اللاليجا

ولقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات السبت كما يلي:

الترتيبالفريقلعبفتخلهعليهالفارقالنقاط
1برشلونة220062+46
2ريال بيتيس211021+14
3رايو فاليكانو110031+23
4فياريال110020+23
5خيتافي110020+23
6أتلتيك بيلباو110032+13
7إسبانيول110021+13
8ريال مدريد110010+13
9ألافيس21012203
10إلتشيه20202202
11فالنسيا10101101
12ريال سوسيداد10101101
13أتلتيكو مدريد201123-11
14سلتا فيجو201113-21
15مايوركا201114-31
16إشبيلية100123-10
17أوساسونا100101-10
18ليفانتي200235-20
19جيرونا100113-20
20ريال أوفييدو100102-20

ريال مدريد في المركز الثامن

على غير العادة فقد جاء ريال مدريد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة فقط، حيث نجح في الفوز بهدف نظيف دون استقبال أي أهداف، ورغم البداية الجيدة، فإن جماهير الملكي تنتظر المزيد من الثبات في الجولات المقبلة للحاق بالمنافسة سريعًا.

ترتيب الدوري الإسباني
صورة من لقاء برشلونة وليفانتي

منافسة قوية في المربع الذهبي

خلف برشلونة في ترتيب الدوري يظهر ريال بيتيس في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما نجح كل من رايو فاليكانو، فياريال وخيتافي في تحقيق انتصار وحيد لكل منهم وضعهم في المراتب الثالثة حتى الخامسة، ومن الملاحظ أن المربع الذهبي يبدو مفتوحًا على احتمالات عديدة مع بداية الموسم.

تعثر أتلتيكو مدريد

أما أتلتيكو مدريد فقد كانت بدايته متواضعة بخسارة وتعادل من مباراتين، ليقف رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر، حيث أن هذه النتائج زادت من الضغوط على الفريق والمدرب دييغو سيميوني الذي يسعى لإعادة التوازن بسرعة.

صراع الهبوط مبكرًا

في قاع الجدول، يظهر الثلاثي ليفانتي، جيرونا، وريال أوفييدو من دون أي انتصار حتى الآن، ليفانتي تلقى خسارتين متتاليتين وضعته في المركز الثامن عشر، بينما جيرونا وأوفييدو يملكان سجلًا سلبيًا مع بداية ضعيفة تهدد موقفهما مبكرًا.

