صدارة برشلونة وتراجع أتلتيكو مدريد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الأخيرة

يشهد الدوري الإسباني في موسمه الحالي منافسة مشتعلة منذ الجولات الأولى له، حيث تمكن برشلونة من اعتلاء الصدارة مبكرًا بعد أداء قوي ونتائج إيجابية، بينما نجح ريال مدريد في تحقيق بداية جيدة لكنه ما زال في المراتب المتوسطة بجدول الترتيب، أما أتلتيكو مدريد فقد فاجأ جماهيره ببداية متعثرة وضعته بعيدًا عن المراكز الأولى، ولهذا الأمر فسوف نوضح لكم الترتيب الحالي للدوري الإسباني مؤقتًا بعد فوز برشلونة على ليفانتي.

برشلونة يتصدر اللاليجا

برشلونة واصل انطلاقته القوية محققًا فوزين متتاليين في أول جولتين، ليجمع 6 نقاط كاملة ويتربع على القمة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، حيث أن الفريق الكتالوني أظهر انسجامًا هجوميًا واضحًا بفضل التحركات السريعة والفعالية الهجومية، حيث سجل 6 أهداف واستقبل هدفين فقط.

جدول ترتيب اللاليجا

ولقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات السبت كما يلي:

الترتيب الفريق لعب ف ت خ له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 ريال بيتيس 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 رايو فاليكانو 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 فياريال 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 خيتافي 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 أتلتيك بيلباو 1 1 0 0 3 2 +1 3 7 إسبانيول 1 1 0 0 2 1 +1 3 8 ريال مدريد 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 ألافيس 2 1 0 1 2 2 0 3 10 إلتشيه 2 0 2 0 2 2 0 2 11 فالنسيا 1 0 1 0 1 1 0 1 12 ريال سوسيداد 1 0 1 0 1 1 0 1 13 أتلتيكو مدريد 2 0 1 1 2 3 -1 1 14 سلتا فيجو 2 0 1 1 1 3 -2 1 15 مايوركا 2 0 1 1 1 4 -3 1 16 إشبيلية 1 0 0 1 2 3 -1 0 17 أوساسونا 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 ليفانتي 2 0 0 2 3 5 -2 0 19 جيرونا 1 0 0 1 1 3 -2 0 20 ريال أوفييدو 1 0 0 1 0 2 -2 0

ريال مدريد في المركز الثامن

على غير العادة فقد جاء ريال مدريد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة فقط، حيث نجح في الفوز بهدف نظيف دون استقبال أي أهداف، ورغم البداية الجيدة، فإن جماهير الملكي تنتظر المزيد من الثبات في الجولات المقبلة للحاق بالمنافسة سريعًا.

منافسة قوية في المربع الذهبي

خلف برشلونة في ترتيب الدوري يظهر ريال بيتيس في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما نجح كل من رايو فاليكانو، فياريال وخيتافي في تحقيق انتصار وحيد لكل منهم وضعهم في المراتب الثالثة حتى الخامسة، ومن الملاحظ أن المربع الذهبي يبدو مفتوحًا على احتمالات عديدة مع بداية الموسم.

تعثر أتلتيكو مدريد

أما أتلتيكو مدريد فقد كانت بدايته متواضعة بخسارة وتعادل من مباراتين، ليقف رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر، حيث أن هذه النتائج زادت من الضغوط على الفريق والمدرب دييغو سيميوني الذي يسعى لإعادة التوازن بسرعة.

صراع الهبوط مبكرًا

في قاع الجدول، يظهر الثلاثي ليفانتي، جيرونا، وريال أوفييدو من دون أي انتصار حتى الآن، ليفانتي تلقى خسارتين متتاليتين وضعته في المركز الثامن عشر، بينما جيرونا وأوفييدو يملكان سجلًا سلبيًا مع بداية ضعيفة تهدد موقفهما مبكرًا.