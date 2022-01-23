صحيفة ماركا: مانشستر يونايتد سيخفض راتب رونالدو إذا لم يتأهل الفريق الى دوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم أن بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل سيكون موضِع شك حيث قرر نادي مانشستر يونايتد تخفيض راتب النجم البرتغالي في حل لم يشارك الفريق في الموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا، سيساهم كل ذلك في تزايد رغبه النجم البرتغالي بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة أن إدارة الشياطين الحمر عازمة على خفض راتب البرتغالي إذا حدث ما هو متوقع وفشل الفريق في التأهل الى دوري أبطال أوروبا، ويعتبر فريق مانشستر يونايتد أحد أبرز المرشحين للهبوط الى الدوري الأوروبي في الموسم المُقبل وذلك لان الفريق يعيش موسماً صعباً للغاية والطريقة الوحيدة الذي تمكن الشياطين الحمر من بلوغ نهائيات دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل هي المنافسة على لقب ذات الاذنين هذا الموسم وذلك لأن وصول اليونايتد للمراكز الأربع الكبار سيكون أصعب بالنسبة لكتيبة رالف رانغنيك.

وسيكون من المحبط للغاية أن يتواجد النجم كريستيانو رونالدو الموسم المقبل في الدوري الاوروبي لأنه يعتبر الهداف التاريخي للبطولة كما أنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة على الإطلاق.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انتقل الى فريق مانشستر يونايتد بداية الموسم الحالي قادما من فريق يوفنتوس الايطالي بعدما فشل في تحقيق لقب الدوري الإيطالي.