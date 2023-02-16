صحيفة فرنسية تكشف موقف ميسي من تجديد تعاقده مع باريس

رصدت صحفية “ليكيب” فرنسية موقف المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، حيث أوضحت أن البرغوث لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الباريسية بخصوص تجديد التعاقد مع الفريق حتى الوقت الحالي.

وأضافت “ليكيب”، أن ميسي رفض العرض المقدم من العملاق الباريسي للاستمرار في صفوف الفريق، لافتة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان اجتمعت بوالد ليونيل ميسي مساء الأربعاء لمناقشة تجديد تعاقد بطل كأس العالم 2022 مع الفريق.

انضمام ميسي للهلال السعودي براتب فلكي

زعمت تقارير صحفية سعودية بنجاح الهلال السعودي في الحصول على توقيع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة ثلاثة مواسم، ولم تكشف عن قيمة الصفقة أو موعد الإعلان الرسمي، لأنه بحد وصفهم لا تزال الصفقة في طي الكتمان.

كما انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتدخل تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، في إتمام صفقة انضمام ميسي لنادي الهلال السعودي مقابل 300 مليون يورو في الموسم الواحد، زاعمة أن ميسي وقع عقدًا مع الهلال لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن ينفي تركي آل شيخ تلك الأنباء على حسابه الرسمي على “تويتر”.

خبر غير صحيح ولم ازور قطر من ٢٠١٥م … ولا علاقه لي بالكره السعوديه لامن قريب او بعيد انا فقط مشجع دون اي تأثير🙏🏻🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 14, 2023

وشارك ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض الفريق الباريسي للهزيمة بهدف دون رد، وتنتظره مباراه عصيبة في ملعب أليانز أرينا الخاص بنادي بايرن ميونخ ولن يكون أمامه سوى الفوز والتمسك بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ نادي باريس سان جيرمان.

🎥شـــاهد | بايرن ميونيخ يحسم موقعة البارك دي برانس بفوز مهم على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف وحيد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 🎙️ تقرير | بلال قيزة @BilalGuiza pic.twitter.com/CJ0iycOnVw — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 14, 2023

وفي أغسطس من عام 2021، انضم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صفقة مجانية قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني في صفقة مدوية، وشارك ميسي مع الفريق في تلك الفترة في حوالي 60 مباراة بجميع المسابقات تمكن خلالها من إحراز 26 هدفًا وصناعة 29 آخرين.

فوز ميسي بكأس العالم وكوبا أمريكا

وفي 18 ديسمبر 2022، تمكن ليونيل ميسي ورفاقه من تحقيق لقب كأس العالم الذي أقيم في دولة قطر على حساب المنتخب الفرنسي بعد الفوز بركلات الترجيح، بعدما فاز قبلها بعام واحد فقط في يوليو 2021 بلقب كوبا أمريكا أمام المنتخب البرازيلي، لتبتسم كرة القدم للبرغوث الأرجنتيني بعدما عاندته لسنوات عديدة.