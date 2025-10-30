أخبار الرياضة

صحيفة تتغنى بحارس برشلونة رغم الهزيمة بالكلاسيكو.. شاهد ماذا قالت؟

آياتي خيري

نجح النجم البولندي فويتشيك تشيزني، حارس برشلونة الإسباني، في تقديم واحدة من أفضل مباريات مسيرته مع الفريق الكتالونى على ملعب “سانتياجو برنابيو” أمام الغريم التقليدى ريال مدريد، رغم فوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

الأرقام تتحدث

وطبقًا لما جاء في الإحصائية التى نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن تشيزنى أنقذ ما يعادل 2.3 أهداف حسب الإحصائيات المتقدمة، وهو أفضل رقم له منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

وأختتمت المباراة بتحقيق الحارس البولندى 7 تصديات، وهو رقم لم يتجاوز مرتين فقط منذ موسم 2017/2018، وكان ذلك في مواجهتي دوري الأبطال ضد بنفيكا وبوروسيا دورتموند.

وبالرغم من الصعوبات التي واجهها برشلونة في الكلاسيكو، إلا أن تشيزني السبب الرئيس في بقاء الفريق منافسا قويا حتى الدقائق الأخيرة.

ويمكن القول أن هدف كيليان مبابي من ركلة جزاء بعد الاستراحة كافيا لتغيير مجرى المباراة لولا تألق الحارس البولندي، الذي تصدى للركلة بثقة وحافظ على مرماه، وتوجه زملاؤه لتهنئته، لكنه اكتفى بتوجيههم للدفاع عن ركلة الزاوية.

تألق غير عادي

وقال التقرير أنه مع استمرار غياب خوان جارسيا وتعافيه التدريجي، قدم تشيزني أداءً مميزاً أمام ريال مدريد، حيث لم يتمكن من التصدي للهدف الأول الذي جاء في مواجهة مباشرة مع مبابي، بينما كان الهدف الثاني خارج قدرته على التصدي.

لكنه أنهى المباراة بـ7 تصديات و2.3 أهداف “تم إنقاذها”، مما يعني أنه كان من المفترض أن يستقبل أكثر من ضعف الأهداف التي دخلت مرماه، وهو أفضل أداء له منذ موسم 2017/2018.

ويعود أفضل أداء مماثل منذ ذلك الحين كان لمارك أندريه تير شتيجن عام 2020 عندما أنقذ 2.4 أهداف في دوري أبطال أوروبا ضد دينامو كييف.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.