صحيفة إسبانية تشير إلى إمكانية إنتقال رونالدو إلى برشلونة

ارتبط إسم كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي لاعب نادي مانشستر يونايتد الحالي والمنتخب البرتغالي بعدد كبير من الأندية خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك بعد إعلان رونالدو رغبته في الرحيل عن الفريق الأحمر والانتقال إلى فريق يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا خاصةً بعد تراجع مستوى فريق مانشستر يوناتيد في الدوري الإنجليزي وعدم صعوده إلى دوري أبطال أوروبا.

صحيفة آس الإسبانية تكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اجتماع بين رئيس نادي برشلونة ووكيل اللاعبين خورخي مينديز، وأكدت الصحيفة أن الإجتماع تم فيه عرض أكثر من إسم على رئيس النادي الكتالوني وجاء من ضمن هذه الأسماء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً، ويرغب لابورتا رئيس نادي برشلونة في ضم اللاعب البرتغالي خاصةً بعد صعوبة المفاوضات التي دارت مع إدارة بايرن ميونيخ لضم اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

صفقات برشلونة استعداداً للعام المقبل

وعرض وكيل اللاعبين عدد آخر من اللاعبين أبرزهم اللاعب البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط فريق ولفرهامتون الإنجليزي، واللاعب الشاب رفائيل لياو لاعب نادي ميلان الإيطالي، وكان قد أبرم نادي برشلونة صفقتين حيث ضم اللاعب الإيفواري فرانك كيسى من نادي ميلان الإيطالي بعقد ممتد لمدة أربع سنوات، وانتقل المدافع أندرياس كريستنسن من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نادي برشلونة الإسباني، ويسعى الفريق الكتالوني في إتمام عدد من الصفقات تجعله يعود إلى منصات التتويج.