صحف ميامي تتحدث عن مباراة الاهلي وإنتر ميامي.. ماذا قالوا؟

القت الصحف الأمريكية الضوء على المواجهة القوية المرتقبة التى تجمع بين ناديى الأهلى وإنتر ميامى فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجارى حتى 13 يوليو المقبل.

الأهلى فى كأس العالم للأندية

ومن المعروف للجميع أن بطولة كأس العالم للأندية تقام بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويبدأ المارد الأحمر النادي الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي كلًا من الميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن مواجهات دور المجموعات.

وبحسب قواعد فيفا فإن النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

تعليق الصحف

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب “ميتلايف” بولاية “نيوجيرسي” في 13 يوليو المقبل.

حيث علقت صحيفة “ميامي هيرالد” قائلة “ينتظر المشجعون بفارغ الصبر مشاركة إنتر ميامي الأولى في كأس العالم للأندية، والتي ستقام على ملعب هارد روك، وسيفتتح الفريق البطولة بمواجهة النادي الأهلي المصري، لكن من الصعب التكهن بأداء ميامي في البطولة، بعدما كان شهر مايو شهرًا صعبًا للغاية، حيث خسر الفريق مباراتين في الدوري الأمريكي أمام مينيسوتا وأورلاندو، وتعادل مع سان خوسيه وفيلادلفيا”.

وتابع تقرير الصحيفة، “تعرض إنتر ميامي لانتقادات جماهيرية واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإقالة خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق من منصبه، قبل أن يستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات وعافيته بفوزه الساحق على مونتريال وكولومبوس بنتيجة 4-2 و5-1 على التوالي”.

بينما قالت صحيفة “ميامي بيتش”، “سيشارك نادي إنتر ميامي ، الذي يملكه ديفيد بيكهام بالاشتراك، لأول مرة في البطولة، ممثلاً للدوري الأمريكي لكرة القدم بصفته نادي الدولة المضيفة، ويضم الفريق نجوماً عالميين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، ويسعى لإبراز قدراته أمام الأهلي أحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الأفريقية”.

وواصلت الصحيفة “يدخل النادي الأهلي، العملاق، البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، حاملاً معه إرثًا عريقًا من الهيمنة على كرة القدم الأفريقية، برقم قياسي بلغ 12 لقبًا في دوري أبطال أفريقيا، يفخر الأهلي بفريق متمرس قادر على تحدي أفضل فرق العالم، بقيادة المدرب خوسيه ريبيرو، سيسعى الفريق إلى توظيف انضباطه التكتيكي وخبرته القارية لإزعاج الفريق المحلي المرشح للفوز”.

وأضافت الصحيفة “من المتوقع أن تكون هذه المباراة الافتتاحية مثيرة، حيث يواجه هجوم إنتر ميامي القوي فريق الأهلي المنضبط والمتمرس، وسط توقعات بمشاهدة مباراة حماسية مليئة بالمواهب العالمية، والمعارك التكتيكية داخل أرض الملعب”.