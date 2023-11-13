صحف عالمية تشيد برونالدو عقب هدفه في مباراة نادي النصر أمام نادي الوحدة

يعتبر أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين محط إعجاب الصحف العالمية، حيث يواصل تألقه وتصدّره قائمة هدافي البطولة، في المباراة التي جمعت فريق النصر بنظيره الوحدة يوم السبت الماضي، قاد رونالدو فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 3 / 1، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سجَّل رونالدو أهدافاً هامة، مما أسهم في تحقيق الانتصار وزيادة تألق النصر في المسابقة، وقد تألق رونالدو لا يقتصر فقط على قدراته التهديفية، بل يظهر أيضًا في تأثيره الإيجابي على زملائه في الفريق وفي تطوير اللعب الجماعي.

صحف عالمية تشيد برونالدو عقب هدفه في نادي النصر أمام نادي الوحدة. المصدر:- سبق الإلكترونية.

رونالدو يتألق ويظل على قمة الهدافين

تعكس تعليقات صحيفة “Daily Mail” الإنجليزية وصحيفة “Record” البرتغالية إعجابهم بأداء كريستيانو رونالدو مع فريق النصر، حيث يُشدد على التألق التهديفي اللافت لرونالدو، وأنه يواصل تسجيل الأهداف بشكل مستمر، وقد وصل عدد أهدافه إلى 16 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، تُبرز الصحيفة الإنجليزية أيضًا أهمية أهداف رونالدو في تحقيق الانتصارات، مثل فوز النصر على الوحدة بنتيجة 3 / 1، حيث قاد الفريق لتحقيق النقاط الثلاث والبقاء في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الصدارة، من جهة أخرى، تُشير صحيفة “Record” البرتغالية إلى دور رونالدو في مساعدة النصر على ملاحقة فريق الهلال في الترتيب، وتُسلط الضوء على الهدف الذي سجّله في مباراة الوحدة كهدف للفوز، مما يسهم في تعزيز موقع النصر في جدول الدوري السعودي للمحترفين.

هدف سهل يعزز صدارة رونالدو ويسهم في فوز النصر

تسلط صحيفة “Digisport” الضوء على إنجازات كريستيانو رونالدو مع فريق النصر في الدوري السعودي، حيث يظل النجم البرتغالي على صدارة قائمة الهدافين بعد تسجيله هدفًا آخر، رافعًا رصيده إلى 13 هدفاً، كما يُؤكد التقرير أن هذا الهدف لا يعدو أن يكون واحدًا من أسهل الأهداف في مسيرة رونالدو، ويفصله بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، الصربي ميتروفيتش لاعب الهلال، من ناحية أخرى، تشير صحيفة “the national” إلى استمرار تألق كريستيانو رونالدو في العام 2023، حيث قاد النصر لتحقيق فوز مهم بنتيجة 3 / 1 على الوحدة في الدوري السعودي.