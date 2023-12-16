صحف البرازيل تحذر فلومينينسي من الأهلي… وتصفه ريال مدريد إفريقيا

ركزت اليوم صحف البرازيل على المواجهة القادمة والمرتقبة بين الأهلي المصري وفلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تحذير من المارد الأحمر وريال مدريد إفريقيا

كما حذرت الصحف والمواقع فلومينينسي من الأهلي، ووصفته بأنه “ريال مدريد إفريقيا”، وهو ما ظهر واضح بفوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي، أشارت شبكة “CNN Brasil” إلى أن الأهلي سيواجه فلومينينسي في نصف النهائي بعد تفوقه على اتحاد جدة ونجومه بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينيو.

كما أكدت الشبكة أن الأهلي حصل على دعم كبير من جماهيره خلال المباراة.

صحيفة أخرى… إحترس من الأهلي

فيما ذكرت صحيفة “UOL” البرازيلية أن الأهلي تغلب على اتحاد جدة وتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فلومينينسي، وأكدت أن النتيجة 3-1 لصالح الأهلي في مدينة الملك عبد الله الرياضية تعكس ذلك الواقع، وتؤكد أنه يجب الحذر جيدا عند مواجهة المارد الأحمر.