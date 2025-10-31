صحف الإنجليز تتغنى بالفرعون .. شاهد ماذا قالوا

تمكن الفرعون والنجم المصرى عمر مرموش من خطف الأضواء بأداء استثنائى فى فوز مانشستر سيتى خارج ملعبه على سوانزى سيتى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الدور الرابع فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

عمر مرموش يتألق مع مانشستر سيتى

وتطرقت الصحف الإنجليزية عبر تخصيص مساحات واسعة للحديث عن تألق عمر مرموش الذى شارك أساسيًا للمرة الأولى منذ عودته التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة مصر وبوركينافاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 والتى أبعدته عن الملاعب نحو 45 يوماً.

وأبرزت شبكة “سكاى سبورتس”، “هدف عمر مرموش المتأخر ينقذ بيب جوارديولا من الهزيمة بعد بداية مرعبة”، وقالت “سجل عمر مرموش هدفًا رائعاً فى اللحظات الأخيرة ليضمن لفريق مانشستر سيتى التقدم إلى ربع نهائى كأس الرابطة بعد أن اضطر إلى العودة من تأخره ليهزم سوانزى سيتى بنتيجة 3-1 في جنوب ويلز”.

بينما قالت صحيفة “standard” إن عمر مرموش عاد من الإصابة بشكل أفضل وانضم لقائمة هدافى مانشستر سيتى بمختلف المسابقات هذا الموسم بعدما سجل هدفاً فى فوز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي، ليتنفس بيب جوارديولا الصعداء عدما كان فريقه متأخراً في النتيجة، أما شبكة “سيتي إكسترا” فمنحت تقييماً رائعاً للنجم المصري عمر مرموش بـ8 من 10، كواحد من أعلى تقييمات فريقه في المباراة.

أخبار مانشستر سيتي

وفي سياق متصل قال تقرير صادر عن الشبكة الخاصة بأخبار مانشستر سيتي عن النجم المصري: “لقد تألق في التعامل مع الكرة ولم يحالفه الحظ بتسجيل أكثر من هدف واحد، قدم أداءً رائعاً لتعويض غياب إيرلينج هالاند”.

ولم يتغافل موقع “جول” العالمي عن الأداء الرائع للفرعون المصري فكتب “عمر مرموش وريان شرقي يتألقان في ليلة تأهل مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية”، وقال إن عمر مرموش سجل هدفاً يحمل رائحة أهدافه التي كان يمزق بها شباك خصومه في بطولة الدوري الألماني عندما كان لاعبًا ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت.

وتابع “جول” “قبل المباراة، خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بتصريحات مهمة عن عمر مرموش، أكد فيها أنه يستطيع اللعب بجوار النجم النرويجي هالاند، من أجل الاستفادة منه بشكل أفضل هجوميًا، وأنه في مركز الجناح، هناك من هو أفضل منه بالفريق، وبالفعل منح بيب اللاعب المصري الفرصة من أجل اللعب في مركز المهاجم، بدلًا من هالاند المصاب الذي غاب عن اللقاء، وأثبت وجهة نظر مدربه”.

وأضاف “استطاع عمر مرموش أن يُسجل هدفًا في مرمى سوانزي سيتي، سهل مأمورية فريقه لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، الهدف جاء بعدما استغل تمريرة من زميله ريان شرقي، ليضع النجم المصري في مواجهة مباشرة مع حارس سوانزي بلمسة واحدة، ثم يسدد الكرة في المرمى، هذا الهدف يُشبه كثيرًا الأهداف الذي اعتاد على تسجيلها رفقة فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني، والتي كانت سببًا رئيسيًا في انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي.