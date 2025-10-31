صجيفة تتغنى بصلاح.. الأفضل في الدوري الإنجليزي

تحدثت صحيفة “فوت أفريكا” عن المستويات الرائعة التي يقدمها محمد صلاح نجم منتخب مصر مع نادي ليفربول الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وأضافت الصحيفة، “على مدار السنوات الماضية أضاءت نخبة من المهاجمين الأفارقة سماء الملاعب الإنجليزية، من بينهم محمد صلاح الذي لا يزال يتألق مع ليفربول ويسعى بلا هوادة لتحطيم أرقام قياسية جديدة”.

وتابعت الصحيفة، “محمد صلاح هو أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 189 هدفاً سجلها مع ناديي تشيلسي وليفربول، كما يحتل محمد صلاح، لاعب تشيلسي السابق ونجم ليفربول حاليا، المركز الرابع بين أفضل هدافي الدوري على مر العصور، خلف آلان شيرار (260 هدفا)، وهاري كين (213)، وواين روني (208)”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح أحرز 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع نادي ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 3 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

أفضل 5 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

1. محمد صلاح: 189 هدفًا (310 مباراة)

2. ساديو ماني: 111 هدفًا (263 مباراة)

3. ديدييه دروجبا: 104 أهداف (254 مباراة)

4. إيمانويل أديبايور: 97 هدفًا (242 مباراة)

5. ياكوبو أييجبيني: 95 هدفًا (252 مباراة).