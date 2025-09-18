صاحب اللقب يدك حصون أتالانتا بنتيجة قاسية في إفتتاحية الأبطال

نجح باريس سان جيرمان في إفتتاح مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه أتالانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

بداية سريعة

وشهدت المباراة بداية جاءت سريعة لصالح أصحاب الأرض، حيث وضع المدافع البرازيلي ماركينيوس فريقه في المقدمة بهدف مبكر عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (39). ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف البرتغالي نونو مينديز الهدف الثالث عند الدقيقة (51)، وأكمل جونسالو راموس الرباعية في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، ليؤكد أفضلية بطل النسخة الماضية.

رغبة قوية للسيطرة

ويلعب الفريق الباريسي البطولة برغبة كبيرة في تكرار إنجاز الموسم الماضي، خاصة بعد انطلاقته المثالية محليًا بتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي، حصد بها العلامة الكاملة وتصدر جدول الترتيب.

بينما يواصل نادي أتالانتا، نتائجه المخيبة بعد بداية متعثرة في الدوري الإيطالي مكتفيًا بثلاث نقاط فقط من أول ثلاث جولات، فشل في مجاراة قوة حامل اللقب، ويأمل في تعديل أوضاعه خلال الجولات المقبلة للحفاظ على حظوظه في التأهل.