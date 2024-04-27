شيكابالا لن يتمكن من المشاركة.. تصريحات جوزيه جوميز مدرب الزمالك تؤكد عدم مشاركة القائد أمام دريمز

صرح المدير الفني لنادي الزمالك المصري جوزيه جوميز خلال المؤتمر الصحفي الذي كان اليوم السبت الموافق 27 من شهر أبريل الجاري بتصريحات مفادها الإعلان عن خطة اللعب التي سيتم اللعب في مباراة فريقه الزمالك غداً الأحد أمام فريق دريمز إف سي الفريق الغاني ضمن إطار منافسات إياب نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

كما كان المؤتمر الصحفي بهدف التأكد من قوة وثقة الفريق قبل دخول مباراة الغد في البطولة الإفريقية، بالإضافة إلى تأكيد موقف اللاعب والقائد لنادي الزمالك شيكابالا من مباراة الغد، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن موعد الغد وذلك بعد أن أصيب اللاعب بشد في العضلة الضامة في رجله اليسرى، بالتالي لن يتمكن اللاعب شيكابالا من المشاركة في مباراة فريقه يوم غداً الأحد أمام فريق دريمز الغاني.

جاءت تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز في الوقت الذي يتوقع جميع جماهير النادي الأبيض مشاركة اللاعب والقائد شيكابالا وبعد هذه التصريحات أصبح جميع جماهير وعشاق نادي الزمالك يتوقع أن النادي لن يكون في أفضل حالاته أمام الفريق الغاني يوم غداً بسبب عدم مشاركة القائد شيكابالا.

جوزيه جوميز مدرب الزمالك 🗣 • مباراة دريمز قوية، وسنخوض لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز، سيكون أمراً رائعاً أن نتأهل للمباراة النهائية وأن نسعد الجماهير لأن هدفنا حصد اللقب • أريد التجهيز للمباراة بصورة جيدة، وسنقاتل من أجل العودة ببطاقة التأهل • شيكابالا لن يتواجد في مباراة… pic.twitter.com/qsZPKukSr5 — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) April 27, 2024

جاءت تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت وكانت على النحو التالي: “مباراة دريمز قوية للغاية، وسنخوض مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز فقط، كما أنه سيكون من الرائع أن نتأهل للمباراة النهائية وأن نُسعد الجماهير لأن هدفنا حصد اللقب بالتأكيد”.

أضاف المدرب جوزيه جوميز “أريد التجهيز لمباراة الغد أمام دريمز بشكل جيد وسنقاتل من أجل العودة ببطاقة التأهل”.

#مؤتمر_جوميز 🗣️ "شيكابالا لن يتواجد أمام دريمز بسبب الإصابة وهذا سيئ لأنه لاعب كبير وقائد للفريق" pic.twitter.com/llu4AoGZgS — FilGoal (@FilGoal) April 27, 2024

مؤكداً غياب اللاعب شيكابالا قائلاً: “شيكابالا لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد بسبب الإصابة، وهذا أمر سيء جيداً لأنه لاعب كبير وقائد للفريق ومفيد جداً للفريق في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه البطولات”.

موعد مباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف النهائي “كأس الاتحاد الإفريقي”

خبر زمالك نيوز 🚨 شيكابالا خارج قائمة الزمالك غدا امام دريمز الغاني بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريبات بالأمس وصعوبة إجراء مزيد من الفحوصات الطبية pic.twitter.com/oHHAKrnBg6 — Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) April 27, 2024

انتهت مباراة الذهاب التي جرت أحداثها في استاد القاهرة الدولي بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين صفر لصفر، وتم إقامة المباراة في يوم 21 الماضي من شهر أبريل الجاري 2024، على أن تكون مباراة العودة غداً الأحد الموافق 28 أبريل، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تأكيد غياب شيكابالا عن مباراة دريمز الغاني غداً بسبب الاصابه في تدريب امس pic.twitter.com/2LlidB57ci — الهستيري (parody)fan (@20_20_207) April 27, 2024

سيتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية فهي الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات بطولة الكونفدرالية، ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر بي إن سبورت 1.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام دريمز

من المتوقع أن يقوم المدرب جوزيه جوميز باعتماد خطة لعب تضمن له الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية بشكل مبكر في مباراة الغد، ومن المتوقع أن تكون التشكيلة لمباراة الغد على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خطة الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خطة الوسط: نبيل دونغا – محمد شحاتة – أحمد حمدي

هجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – زيزو