شوبير يكشف مصير ريبيرو بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز.. والخطيب يتأثر بغضب الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات مستقبل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو مع النادي الأهلي، وذلك عقب الخسارة القاسية أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026.

اجتماع عاجل في الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد خسارة بيراميدز

شوبير يلمّح لرحيل وشيك

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير على «أون سبورت إف إم»:

«ما زلت عند رأيي، ريبيرو مدرب عنده فكر وقدّم نتائج مميزة مع أورلاندو بايرتس، لكن الواضح إن مفيش ثقة بينه وبين الجمهور بعد الهتافات ضده».

وأضاف:

«الإدارة مقتنعة إن ريبيرو مدرب كويس، لكن الأهلي دايمًا مبيستحملش الضغوط وبيستجيب لمطالب الجماهير.. والقرار النهائي في إيد الكابتن محمود الخطيب». البنك الأهلي يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للفريق الأول https://twitter.com/antellabokom39/status/1962099966182039851

انقسام داخل مجلس الإدارة

شوبير أكد أن بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي يطالبون بتغيير ريبيرو، بينما ينتظر الجميع قرار رئيس النادي محمود الخطيب، المشرف العام على الكرة.

مشاهد مؤثرة بعد المباراة

كشف شوبير أن اللاعب أحمد السيد زيزو انهار عقب المباراة ودخل في نوبة بكاء، مرددًا: «فيه حاجة غلط»، قبل أن يتدخل حسين الشحات لتهدئته.

انهار عقب المباراة ودخل في نوبة بكاء، مرددًا: «فيه حاجة غلط»، قبل أن يتدخل لتهدئته. جماهير الأهلي في مدرجات ستاد السلام صبت غضبها على إدارة النادي، ووجهت رسالة مباشرة لمحمود الخطيب:

«يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا، وحسن حمدي قول للخطيب: جمهور الأهلي أحسن لاعيب».

مصدر مطلع أكد أن الخطيب بكى بعد سماع هذه الهتافات التي اعتبرها مؤلمة من جماهير القلعة الحمراء.

نتائج الأهلي حتى الآن

الأهلي خاض 4 مباريات في الدوري:

فوز واحد.

تعادلين.

خسارة أمام بيراميدز.

ليظل الفريق في بداية متعثرة زادت من الضغوط على المدرب الإسباني وإدارة النادي.