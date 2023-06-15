شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الدوري القطري

قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي إلى الدوري القطري وخاصة إلى نادي الوكرة، حيث أشار إلى أن النادي الأهلي قد وافق بشكل رسمي على رحيل حمدي فتحي لاعب خط الوسط إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتقال حمدي فتحي للدوري القطري

قال شوبير في برنامجه على قناة أون تايم سبورت “إن النادي الأهلي قد وافق على رحيل حمدي فتحي مقابل ثلاثة ملايين دولار والتي ستنعش خزينة النادي الأهلي مع بداية الموسم الجديد”، وزاد قائلا “إن حمدي فتحي قد طلب من مسؤولي الأهلي الموافقة على هذا العرض وهذا بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع النادي القطري، وهذا هو سبب موافقة إدارة النادي الأهلي على انتقال حمدي فتحي إلى نادي الوكرة”.

هذا وقد انتهت كل تفاصيل انتقال اللاعب الذي سيكون بديلا للاعب أوميد إبراهيمي والمتبقي فقط هو توقيع العقود حيث طلبت إدارة النادي الاهلي أن تتأجل المفاوضات مع حمدي فتحي إلى انتهاء النهائي الإفريقي وقد حسمت المفاوضات بالفعل بعد تحقيق الأهلي للقب دوري ابطال افريقيا الأحد الماضي بعدما استطاع خطف التعادل من نادي الوداد مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة هدفين لهدف ليحقق اللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

بديل اللاعب حمدي فتحي في الأهلي

قد قام شوبير أيضا بالكشف عن بديل حمدي فتحي بعد موافقته على الرحيل إلى الوكرة القطري حيث صرح في حديثه في برنامج ملعب أون تايم على شاشة أون تايم سبورتس بأن الأهلي وافق على رحيل حمدي فتحي وانتهى كل شيء والمتبقي فقط هو توقيع العقود لكي يتمكن النادي الأهلي من الحصول على ثلاثة ملايين دولار.

هذا وقد أكمل حديثه بأن النادي الأهلي قد تحدث بالفعل مع مسؤولي فيوتشر عن اللاعب محمد رضا بوبو والذي سيكون بديلا للاعب حمدي فتحي، وإذا لم تتم الصفقة سيكون هناك لاعب آخر سيكون مفاجأة بالنسبة للنادي الأهلي حيث أنهى النادي كل الأمور التي تخصه حتى أن اللاعب لا يعرف إلى الآن أن كولر رآه وأعجب به ورأى بأنه سيكون البديل المناسب إذا لم تتم صفقة بوبو.

الأهلي يحضر لاحتفالية ضخمة

والجدير بالذكر أن المدير التنفيذي للأهلي سعد شلبي قد صرح بأن هناك احتفالية تاريخية كبيرة سيقوم الأهلي بتحضيرها بحضور الجماهير بعد الإنجاز الذي تحقق بالحصول على اللقب الحادي عشر في تاريخه، وأشار أيضا على قناة الأهلي إلى أن الإنجازات التي حققها النادي في هذا الموسم قد تبعتها تهنئة غالية لكل جماهير الأهلي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ مما يجعل النادي الأهلي يجهز لدراسة احتفالية كبيرة تحفر وتسجل في أذهان الأجيال المختلفة تسجيلا لهذه الإنجازات التاريخية.