شوبير يكشف عن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

بدأ كل فريق في الاستعداد لفتح خط المفاوضات مع اللاعبين لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويأمل النادي الأهلي المصري في إتمام عدد من الصفقات لصالحه من أجل البحث من جديد عن بطولة دوري أبطال إفريقيا التي خسرها الموسم الماضي أمام نادي الوداد، وبدأ مجلس إدارة النادي بالفعل في البحث عن تدعيم المراكز المطلوبة في صفوف النادي الأهلي.

شوبير يعلن عن إتمام الأهلي صفقة مهاجم قوي ومدافع

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة الراديو أون إف إم أن النادي الأهلي انتهى بالفعل من إبرام صفقة مدافع ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، كما أكد أن النادي الأهلي يستكمل مفاوضاته مع مهاجم بمواصفات قوية وينتظر النادي رأي المدير الفني الجديد ريكاردو سوارس فيه، حيث صرح شوبير قائلاً: “مؤكد وعلى مسؤوليتي الشخصية، هناك مهاجم قادم للنادي الأهلي، كما أنهى الفريق الأحمر صفقة في الخط الخلفي”.

شوبير يكشف عن مستقبل الحراسة في الأهلي

وأضاف شوبير: “الأهلي يعمل في صفقاته على الخط الهجومي، وهناك مهاجم مسؤولو القلعة الحمراء شبه أنهوا الاتفاق معه، لكنهم ينتظرون القرار النهائي للبرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، لحسم أمر التعاقد معه”، كما أشار إلى مركز حراسة المرمى حيث أكد أن علي لطفي طلب الخروج على سبيل الإعارة الموسم القادم، مصرحاً: “الأهلي لم يحسم أمر حراس مرمى الفريق، الآراء ما زالت متضاربة داخل النادي في هذا الملف”.