شوبير يكشف تفاصيل عن العروض المقدمة لأبو جبل حارس الزمالك وموقف طارق حامد

انتشر في الفترة الأخيرة أخباراً تشير إلى عدم موافقة اللاعب المصري محمد أبو جبل على تجديد عقده مع نادي الزمالك، وارتبط إسم الحارس بعدد من الأندية وكان على رأس هذه الأندية الأهلي السعودي الذي هبط لدوري الدرجة الثانية السعودي الأمر الذي عرقل التفاوض وبدأ الحارس في البحث عن عرض آخر، والأمر نفسه مع زميله في الفريق طارق حامدـ حيث أعلن المستشار مرتضى منصور في تصريحات سابقة أن اللاعب متمرد عن التدريبات وليس مُصاباً كما هو متداول.

شوبير يعلق على عروض أبو جبل وطارق حامد

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة الراديو عن تفاصيل جديدة بخصوص أبوجبل وطارق حامد، حيث أكد أن اللاعب يمتلك عدد من العروض كما هو الحال بالنسبة لطارق حامد الذي يمتلك عرضاً كبيراً من نادي مصري، وأوضح قائلاً: “طارق حامد يملك عروض كثيرة من أندية فى مصر ليس من بينها الأهلي”، مضيفاً: ” أبو جبل عنده 3 عروض مميزة وبدأ فى التفاوض معهم، أبو جبل لن يذهب للنصر السعودى”.

شوبير يعلق على تصريحات مرتضى منصور

وأوضح شوبير أن الحارس محمد أبو جبل شارك في مباراة ودية مع فريق نادي الزمالك أمام فريق المقاصة الأمر الذي استنكره بعد تصريحات مرتضى منصور بعدم لعب أبو جبل مع الزمالك مره آخرى، حيث قال: “أبو جبل شارك فى ودية الزمالك والمقاصة بعد تأكيد مسئولى الزمالك أنه لن يرتدى فانلة الزمالك مرة أخرى، وهذا مؤشر يؤكد أن طارق حامد لو عقد جلسة مع مسئولى الزمالك مثل أبو جبل قد يعود للمشاركة”.