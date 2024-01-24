شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، آخر تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق، الذي تضاربت الأنباء حول وفاته خلال الساعات القليلة الماضية، فيما نفى شقيقه خبر رحيله، قائلًا أنه لا زال على قيد الحياة.

العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي - مصدر الصورة: وكالات

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” الذي يبث عبر راديو “أون سبورت FM” أن: “العامري فاروق نائب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حالته الصحية خطيرة وتدهورت بشكل كبير ولكنه على قيد الحياة، معتذرًا عن نشر خبر وفاته، داعيًا الله بالشفاء العاجل له”.

وأكد خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن شقيقه ما زال على قيد الحياة. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تطورات في حال حدوث أي شيء، مؤكدًا أنهم كعائلة سيكونون أول من يعلم الجمهور بأي مستجدات.

في الوقت نفسه، تداولت مصادر مقربة أن العامري فاروق، النائب السابق لرئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، قد فارق الحياة بعد معاناة مع المرض وذلك عن عمر يناهز 53 عامًا، ويعمل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على العودة إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن بعد تواجده في الإمارات حاليًا.

العامري فاروق، ولد في القاهرة في 8 نوفمبر 1970 ويبلغ من العمر 54 عامًا، لديه ابنان اسمهما إبراهيم ومريم، تعرض لأزمة صحية في السابع من نوفمبر الماضي حيث نُقل إلى مستشفى المعلمين ثم إلى إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر وظل فيها حتى اليوم، وتعرض لنزيف في المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة استمرت لمدة شهرين وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

سبق للعامري فاروق أن شغل منصب وزير الرياضة المصري من 2 أغسطس 2012 حتى 2 يوليو 2013، وهو رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، وينتمي بكل انتماء إلى أسرة النادي الأهلي.