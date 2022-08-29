شوبير يفجر مفاجأة مدوية حول الأهلي ورمضان صبحي

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخب مصر.

وقال شوبير في برنامجه على فضائية أون تايم سبورتس “الدائرة المحيطة برمضان صبحي بدأت في الحديث حاليًا حول أن اللاعب على أتم الاستعداد للعودة إلى القلعة الحمراء من جديد”.

وأضاف “بكل تأكيد رمضان صبحي يريد العودة للأهلي، اللاعب تربى داخل جدران النادي الأهلي”.

وأوضح “بيراميدز له كل الاحترام والتقدير، لكن اللاعب مع الشعبية والظهير الجماهيري والإعلامي والمشاركات في البطولات الأفريقية والتواجد في كأس العالم للأندية”.

يأتي ذلك وسط انتشار شائعات كثيرة حول مستقبل رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودته من جديد لصفوف فريقه السابق، الأهلي المصري، بعد اهتزاز نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري.

وشدد شوبير “رمضان صبحي كسب فلوس، وهذا من حقه في الاختيار، الدنيا تحمل الكثير من المتغيرات”.

وتابع أحمد شوبير “الكلام انتشر في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة رمضان صبحي لصفوف الأهلي من جديد”.

ونوه “البعض يقول إن رمضان صبحي أخطأ في حق الأهلي، وعند عودته يجب عليه تقديم ما يثبت حبه وانتمائه للأهلي، وعلى فكرة رمضان صبحي ممكن يعمل كل ده”.

جاء ذلك بعد تصريحات إكرامي الشحات أسطورة حراسة المرمى في النادي الأهلي، بأنه يتمنى عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز، لصفوف القلعة الحمراء من جديد.