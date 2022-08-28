شوبير يعلن رحيل البرتغالي سواريش والإعلان عن مدرب الأهلي الجديد خلال أيام

التقى النادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش مع نظيره نادي طلائع الجيش مساء أمس السبت 27 أغسطس في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية في الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز، وانتهت المباراة بهزيمة المارد الأحمر بهدف نظيف، لتتوالى سلسلة النتائج المخيبة للآمال من جانب الفريق.

وفي سياق متصل تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن هذه الهزيمة التي حطمت آمال النادي الأهلي في الحصول على الثلاث نقاط التي ترفع رصيده لتقربه من مركز الوصيف بدلاً من نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة خلف الزمالك المتصدر، ليحل الأهلي بذلك في المركز الثالث برصيد 67 نقطة فقط.

وأكد شوبير من خلال برنامج “ملعب أون تايم” أن إدارة النادي الأهلي قد استقرت بشكل نهائي على رحيل المدرب الحالي، البرتغالي ريكاردو سواريش، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد اقترب من حسم صفقة التعاقد مع مدرب جديد، ومن المقرر أن تعلن عنه إدارة الأهلي خلال أيام بعد الرحيل الرسمي لسواريش، وتابع شوبير قائلًا: “النادي الأهلي استقر على توجيه الشكر لسواريش، وهناك مدرب جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا”.

وأضاف شوبير أن المدرب الجديد صاحب شخصية قوية وقادرًا على إحداث الفارق مع القلعة الحمراء، وتجري الآن عدة أحداث داخل إدارة الأهلي من أجل إنهاء كل التفاصيل الخاصة بالمدرب الجديد، وعلق شوبير عن اسم المدير الفني المرتقب أننا سوف نسمع عددًا من الأسماء على سبيل الإجتهاد من مختلف الأطراف، وعلى رأس هذه الأسماء هيكتور كوبر وكيروش وغيرهم، ولكنه شدد في الأخير على أن الأهلي متكتم على اسم المدرب حتى الإعلان عنه بشكل رسمي.