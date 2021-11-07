شوبير يصرح رحيل “نجم الاهلي بلا عودة”.. قريباً

صرح الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت إف إم: “اللاعب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي لاعب مميز وقدم مباراة قوية أمام الزمالك”.

“لن يبقى في مصر”شوبير يعلن رحيل لاعب الاهلي قريبًا

وأضاف شوبير: “توقعي عدم استكمال أليو ديانج اللعب في الدوري المصري والرحيل قريبًا عن النادي الأهلي”.

وسجل أليو ديانج هدفين في مرمي الزمالك في المباراة التي سجل فيها الأهلي خمسة أهداف مقابل 3 اهداف للزمالك.

يشار إلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد حصل على راحة من التدريبات لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 10/11/2021، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من الخميس القادم الموافق 11/11/2021.

وعقب خسارة الزمالك أمام الاهلي بفارق نقطتين، يتصدر الشياطين الحمر بطولة الدوري العام المصري الممتاز برصيد 9 نقاط في أول 3 مباريات بالدوري بالعلامة الكاملة.