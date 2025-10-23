شوبير يتحدث عن تضرر نجله وفتنة مع الشناوي

أحمد شوبير: وجود مصطفى هدّاني.. والبعض يحمّله “فاتورة” اسمي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الانتقادات التي يتعرض لها نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكداً أنه يشعر بأن وجوده كإعلامي ولاعب سابق يجعل نجله هدفًا دائمًا للهجوم.

وقال شوبير، خلال ظهوره في بودكاست مع الإعلامي سيف زاهر:

“مفيش حاجة بتمسكني من إيدي، ووجود مصطفى هدّاني شوية عشان ميحاسبش على الفاتورة. أحيانًا بيروح يشتكيني لوالدته، ونادرًا ما أدخل في خناقة بسببه، لكن أضطر أحيانًا بسبب تصرفات البعض”.

وأضاف:

“محدش يقدر يتكلم في تاريخ عصام الحضري، لكنه دائم الانتقاد لمصطفى، ومش عارف ليه. ونفس الأمر مع نادر السيد وطارق سليمان، رغم إني وقفت جنب طارق وساعدت نجله لما كان مدربًا في المقاولون”.

وأكد شوبير أن الهجوم على نجله يزداد حين يتألق، موضحًا:

“مصطفى لاعب زي أي لاعب، طبيعي أدافع عنه، ولما يغلط بشيله الغلط. لكن في ناس داخل الأهلي بتفهم الشناوي إنّي سبب الهجوم عليه، وده مش حقيقي خالص، عمري ما انتقدت الشناوي، وعلاقتهم كويسة جدًا”.

وتابع:

“مصطفى بيتمنى المشاركة أساسيا سواء في الأهلي أو المنتخب، وده طموح مشروع. لما شارك في نهائي كأس مصر بالسعودية وحقق الفوز، دي كانت المرة الوحيدة اللي بكيت فيها، والمباراة دي كانت سبب في انضمامه للمنتخب”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: