شوبير: بيراميدز يوافق على رحيل باتشكيو إلى مارسيليا الفرنسي بشرط وحيد

صرح الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه مع شوبير المذاع على “أون سبورت إف إم” عن موقف إدارة نادي بيراميدز من رحيل المدير الفني للفريق جايمي باتشيكو، بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي مارسيليا الفرنسي.

باتشكيو المدير الفني لنادي بيراميدز - المصدر موقع الوطن سبورت

شرط بيراميدز للموافقة على رحيل باتشيكو

وتابع شوبير أن باتشيكو طلب بالفعل الرحيل عن الفريق السماوي بعد تلقيه عرضا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي، ووافق مسؤولو نادي بيراميدز على رحيله لكن بشرط تسديد الشرط الجزائي.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين إدارة نادي بيراميدز وباتشيكو بعد مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز وذلك لحسم مستقبله مع الفريق.

يذكر أن باتشيكو قاد الفريق السماوي في بداية 2023، وخاض مع الفريق 38 مباراة بجميع المسابقات سواء محلية أو قارية.

بيراميدز يستعد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدا، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لموسم 2023-2024.

والجدير بالذكر أن الفريق السماوي بدأ موسمه الأفريقي بالتعادل السلبي أمام الجيش الرواندي ذهابا، ثم التعادل الإيجابي مع نادي الزمالك بهدفين لكل فريق، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.