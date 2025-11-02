شهر الحسم.. مواجهات نارية تنتظر ليفربول في نوفمبر.. تعرف عليها

يتجهز النجم والفرعون محمد صلاح قائد منتخب مصر لخوض مباريات نارية من العيار الثقيل مع نادي ليفربول خلال شهر نوفمبر، وذلك بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ووفقًا لعدد من المعطيات والأرقام فإن مواجهات شهر نوفمبر قد تحدد بشكل كبير ملامح مستقبل آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، في ظل تراجع النتائج الفريق بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ويقع نادي ليفربول بالمركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 15 نقطة، بينما يقع في المركز العاشر فى جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، و ودع بطولة كأس الرابطة من الدور الرابع أمام كريستال بالاس.

مواعيد مباريات ليفربول في نوفمبر

ووفقًًا للجداول الموضوعة فإن ليفربول سوف يبدأ مشواره في شهر نوفمبر بمواجهة أستون فيلا فى العاشرة مساء السبت بملعب “آنفيلد”، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

في حين يلتقي نادي ليفربول بنظيره ريال مدريد “متصدر” الدوري الإسباني فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مواجهة لا تقل صعوبة فى السادسة والنصف مساء الأحد الموافق التاسع من نوفمبر المقبل بملعب “الاتحاد”، عندما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، فى لقاء يشهد مواجهة مصرية تجمع بين محمد صلاح وعمر مرموش.

كما يتجهز ليفربول لملاقاة نظيره نوتنجهام فورست في الخامسة مساء 22 نوفمبر بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل أن يعود لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة آيندهوفن الهولندي بملعب “آنفيلد” في العاشرة مساء 26 نوفمبر.

وينهي ليفربول مشواره الحافل في شهر نوفمبر بالخروج لمواجهة وست هام يونايتد في الرابعة مساء 30 نوفمبر بملعب “لندن الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” إرتفع إلى 3 بعدما زار شباك أندية بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد، وإلى 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.