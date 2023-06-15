شقيقة الفرعون المصري محمد صلاح تحتفل بعيد ميلاده عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام

قامت شقيقة الفرعون المصري “رباب صلاح” بالاحتفال بعيد ميلاده رقم 31، وذلك من خلال قيامها بنشر أحد الصور رفقته عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وقامت بالتعليق على الصورة قائلة: كل سنة وانت طيب يا حبيبي.

يذكر أن محمد صلاح يحتفل اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر يونيو لعام 2023 بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، حيث ولد صلاح بمحافظة الغربية داخل قرية نجريج في عام 1992.

وأصبح محمد صلاح واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وذلك عقب التألق الكبير مع نادي ليفربول وتحطيمه الكثير من الأرقام القياسية بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح يوم أمس الأربعاء الرابع عشر من شهر يونيو مع المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية ضد منتخب غينيا، في اللقاء الذي أقيم على ستاد مراكش.

وتمكن المنتخب المصري من الفوز بهدفين لهدف، حيث تقدم منتخب غينيا عن طريق النجم جيراسي عند الدقيقة 26، ولكن تعادل النجم تريزيجيه عند الدقيقة 42، وبعدها تمكن مصطفى محمد من إحراز هدف الفوز للفراعنة عند الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني.